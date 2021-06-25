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男子瞞老婆網購遊戲機 快遞員「扮貓叫」做暗號下場超無辜

香港01 / 卡洛兒
見1名男子晚間在別人家門口，抱着1個黑色物體徘徊許久，行為怪異。 圖／影片截圖
見1名男子晚間在別人家門口，抱着1個黑色物體徘徊許久，行為怪異。 圖／影片截圖

三更半夜，家門外突然傳來一陣詭異的喵叫聲，不少人都會嚇到一身冷汗。近日中國一段閉路電視片段在網上流傳，只見1名男子晚間在別人家門口，抱着1個黑色物體徘徊許久，行為怪異，鄰居更聽到他裝貓叫，急急聯絡保全公司，其後才發現這名鬼祟男子原來是送貨員

事發於上周六（19日）晚上10時許，王女士表示當時門外突然出現1名陌生鬼祟男子，抱着1個黑色物體在走廊內長時間徘徊，行為舉止怪異，還扮貓叫，並足足逗留了30分鐘，令她感到不安，並馬上通知保全。

保全其後趕到後詢問該男子，發現原來是送快遞的，據悉收件人因瞞着老婆買了一台遊戲機，特意約了半夜送貨上門，沒想到會令隔壁鄰居受驚，引起誤會。該送貨員事後受訪表示，買家要求待老婆晚上睡着了再送過去，強調別打電話、別敲門，只需在樓下閃動手電筒，可是買家一直都沒看到，就只能上樓了。

這次烏龍事件笑爆網友，不少人都嘲笑道現在不但老婆知道了，全天下都知道，又扮送貨員稱「快遞小哥：大哥，我為你付出良多」，亦有網友關心遊戲機最後能否順利送達，「物品要被老婆充公」。

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文章授權轉載自《香港01》

送貨員 保全

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