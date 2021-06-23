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陸10層樓公寓28小時內蓋好 全球網友驚呼：房地產的未來？

聯合新聞網 / 綜合報導
這棟公寓式大樓，僅花28小時45分便完工，令人嘖嘖稱奇。擷自CNN報導影片
這棟公寓式大樓，僅花28小時45分便完工，令人嘖嘖稱奇。擷自CNN報導影片

位於中國湖南長沙市的一棟10層樓高的公寓，利用組合屋的方式只花28小時45分鐘就完工，引來美國CNN報導，不少大陸網友表示，為此感到驕傲。

中國遠大集團採用預製的模塊化設計，層層疊疊地將一個先打造好、類似貨櫃的組合屋單件，透過高度組合的方式，在28小時45分鐘內組合成一棟10樓高的公寓式大樓，作法讓人嘖嘖稱奇。大陸湖南長沙這棟白色建築物的建造過程，還引來美國CNN的報導。

CNN報導中指出，這類的「組合速成屋」的建造方式，近期在大陸開始流行，因完工速度快，建造價格也比一般鋼筋水泥大樓便宜許多，有網友認為，這不啻是解決遊民居住問題的方式。

大陸環球網撰文稱，這樣的建造方式讓外國網友也驚嘆、羡慕。還有人在推特留言：「未來，已到來」、「這可能是房地產的未來」；但也有人質疑這樣的建造方式是否穩固，遇上颱風地震會不會問題就來了。

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