長腿馬尾妹微博擁40萬粉絲 忘開美肌素顏照驚翻人

大陸一名網紅正妹直播主「diy你的小夢」，經常以一雙長腿照為主圖，外加可愛的雙馬尾造型，讓人總幻想是名可愛的正妹；未料因疑似忘開美肌修圖，近日將自己的一張真實素顏照在微博上露出，引來眾粉絲驚呼，多人同感：「誰能想到口罩下面是這樣一張臉...」，直喊美好的幻想瞬間破滅。

直播主「diy你的小夢」以「我要上貴圈」為名，在微博擁有近40萬名粉絲。由於經常以九頭身比例的長腿照示人，外加上紮起雙馬尾的可愛造型，讓人產生無限幻想，但她少見將自己的臉部照片清楚示人，總以大墨鏡及口罩遮住臉龐，近日卻在一系列的長腿照後，PO上一張自己的素顏長腿照，讓粉絲大驚：「誰能想到口罩下面是這樣一張臉... 」，感嘆之際，才發現自己「愛上的非真相」。

粉絲在傷心之餘，不禁留言「笑著笑著就哭了 」、「關燈不是都一樣」，但也有網友仍誇她「身材是真的好」、「戴個面具也不是不行唄！」，該名直播主也被發現，在素顏照見真章後，已將帳號改為私密帳號。