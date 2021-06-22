員工貪快將沙發丟下二樓 砸暈路過老翁賠四萬元

高空擲物容易傷及旁人，中國大陸福建省福州市某物業管理公司的職員日前搬運一張舊沙發時，竟因貪圖方便而直接將沙發由二樓丟到地下，一名路過老翁走避不及被沙發擊中頭部，倒地不起。幸好老翁送醫後沒有大礙，涉事公司賠償他一萬元人民幣（約4.3萬新台幣）醫藥費。

據報事發於福州市台江區一處大廈，當時兩名物管公司職員身處二樓，正準備將一張舊沙發搬到樓下，惟他們最後卻將沙發直接丟出大廈外至地面，沒有察覺到樓上情況的老翁突然被沙發壓住，動彈不得，其他途人立即搬開沙發，但老翁已暈倒在地。

老翁被沙發壓住動彈不得，路人合力把沙發移開時他已暈倒在地，所幸送醫後並無大礙。圖／取自 微博

報導指出，相信涉事員工是為了一時方便，而將沙發推到樓下；所幸的是，老翁送院治理後無大礙，雙方也達成和解，最終涉事物管公司向老翁道歉並賠償1萬元人民幣作醫藥費。

不過，雖然事件就此告一段落，但大批網民直指涉事公司應承擔刑事責任，指其員工的舉動與殺人無異，「這不是賠錢的事，老人沒死都是運氣好了，應該要追究他們刑事責任」、「樓上那2個人是傻子麽？都不會喊一聲再扔麽？」、「這是觸犯法律了，和解就不用坐牢了嗎？」、「搞不好會弄出人命」。

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文章授權轉載自《香港01》