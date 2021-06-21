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婦花20萬買保險欲取錢被拒 保險公司：等兒子99歲才可取出
不少人都會購買保險保障自己或家人，包括危疾保險、人壽保險等，但又有多少人會細看各條條款？中國大陸貴州貴陽58歲的李女士，幾年前為兒子購買一份保險，原本以為可以坐等紅利，未料近日想要去領錢時，竟被保險公司告知要等到兒子年滿99歲才可取錢，當場暈倒。
《新聞晨報》報道，李女士的朋友幾年前向她介紹一份保險，期限為15年，只要將錢存入，5年後就可取出，而且每年都能取得紅利。在諮詢過保險公司的工作人員後，李女士就為30多歲的兒子購買保險，一共投資20萬。
李女士近日到保險公司準備將本金和紅利取出，工作人員卻告知她不滿足條件，因為保單上寫明她的兒子需要年滿99歲才可取錢，因此現時「一分錢都取不出來」。李女士立即翻查自己簽下的保單，只見當中有小小的一行字寫明「年滿99周歲才可以取錢」，當場直言「實在太坑人了！」。
有網友認為，保單上列明要年滿99歲才可取錢，質疑李女士簽單時根本就沒有仔細翻閱，「怎麼會坑呢？是自己不去看合同！」、「如果你仔細看一定能看得到，每頁都看完！特別是看到有寫日期方面的」、「這條款完全是詐騙嘛。有幾個人有機率活到99歲，這不就是搶嗎？」、「披着保險外衣的詐騙？」
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文章授權轉載自《香港01》
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