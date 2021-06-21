女童喝奶茶「吸不起來」竟是壁虎 業者：可能在布丁冷卻時掉入

市場上的特色飲品店愈開愈多，最受歡迎莫過於台式奶茶，但食品安全問題依然為人詬病，喝到異物更會令人毛骨悚然。

上周一（14日），福建福州市的余女士在外送平台上「貢茶（倉山店）」購買兩杯「格雷三兄弟」奶茶，其6歲的女兒卻在將近飲完時發現杯內有一隻壁虎，她事後更發現涉事店舖的衛生條件極差。

該店店長稱，布丁冷卻時需打開蓋，壁虎或因此掉入，但強調只是推測，無法斷定壁虎是何時混入飲品中。

《揚子晚報》報導，余女士稱，當日她從外送平台上點了兩杯「格雷三兄弟」奶茶，女兒飲用期間表示未能吸食布丁，於是打開杯蓋，竟發現杯內有一隻壁虎浸泡在布丁、奶茶之中，「孩子當場就吐了」。余女士當下立即聯繫外送平台和商家，並在商家的陪同下帶女兒到醫院檢查，幸身體未有異常。

一名女童於知名連鎖飲料店貢茶倉山店遭販賣的「格雷三兄弟」奶茶中喝到壁虎，所幸就醫後身體並無大礙。圖／取自 微博

余女士表示，「貢茶（倉山店）」曾擬出一份協議，願意賠償3000元人民幣（約1萬3000元新台幣）作為女兒的營養費，並承諾女兒若在20天內出現因飲用「壁虎」奶茶所引起的病症，將會承擔所有診療費用。余女士並未接受協議，事後更發現該店衛生條件極差。

涉事的「貢茶（倉山店）」林姓店長稱，余女士人飲用的「格雷三兄弟」包括珍珠、仙草和布丁3種食材，並認為出問題的應該是布丁。他解釋，珍珠、仙草是事發當天煮備，並立即放入冰櫃，壁虎不可能爬入；布丁冷卻後才能放入冰箱，冷卻時需打開蓋，加上夏天蚊蟲較多，壁虎可能是吃蚊蟲時掉入布丁之中。

林店長強調，目前只是推測，無法斷定壁虎是何時混入飲品中，但會積極與消費者協商解決。他又稱，目前已接受余女士提出的30天觀察期，尚有部分細節正在商討。

針對余女士質疑的商家衛生情況，福州市倉山區市場監督管理局工作人員表示，上周五（18日）已派員檢查涉事門店的衛生等情況，近期將陸續檢查周邊的餐飲店衛生。

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文章授權轉載自《香港01》