快訊

250萬劑莫德納疫苗明抵台！ AIT：展現美國對台灣的承諾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

咬破5公斤酒桶偷喝！頑皮狗狂耍醉拳超爆笑 網友：這狗有故事

香港01 / 記者李納德／報導
主人稱狗狗醉到全身動不了，只剩眼睛能轉動。圖／微博影片截圖
主人稱狗狗醉到全身動不了，只剩眼睛能轉動。圖／微博影片截圖

這是1隻懂醉拳的狗狗嗎？陸媒日前報導吉林有寵物犬在家中「偷酒喝」，狗狗獨留家中時竟然咬破了5公斤白酒桶子，主人回家發現狗狗醉倒地上，急忙送牠到獸醫院。狗狗雖無大礙，但出院後三分酒醒的牠舉止儼如醉漢狂打醉拳，場面爆笑。雖然片段令網友笑翻，形容「是只有故事的狗」，但不少人指酒精對狗狗來說很危險，主人應該保管好酒瓶避免發生意外。

吉林廣播電視台報導，6月10日長春1隻獨留家中的寵物犬竟然偷酒喝，大膽咬開了家中5公斤白酒的桶，主人回家時發現狗狗已喝得醉醺醺，全身剩眼睛能動，還倒在地上「撒尿」，將自己尿得全身濕了，馬上送牠到獸醫院。

影片所見，白色狗狗喝醉後一動不動，雙眼無神看著前方，四肢硬直主人只能勉強拖行，更有2名男子用白布當臨時「擔架」將狗狗放上去抬下樓，狗狗像昏迷一樣躺著。

主人受訪時全程笑不停，幸好求醫後狗狗沒有大礙，牠幾分酒醒離開時自己走來走去但站不穩，走兩步又倒下，前肢出力撐起自己，不停撞向一旁，活像個醉漢，陸媒形容是「狂打醉拳」。

影片令網友笑翻，發現原來狗狗醉酒行為和人類這樣相似，全身無力但眼睛「雙目無神」仍在看四周，「醉生夢死也挺好」。不過有人提醒，貓狗身體對酒精的代謝能力遠不如人類，酒對牠們來說是毒藥，而狗狗其實未必是「喝」，而是咬破桶子時不慎舔了幾口，認為狗主有責任收藏好家中的酒，以免寵物接觸到。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

狗狗醉到要其他人拖行移動。圖／微博影片截圖
狗狗醉到要其他人拖行移動。圖／微博影片截圖

延伸閱讀：

忠犬！土耳其狗狗見主人上救護車 狂奔幾公里到醫院守候感動網友

小主人出嫁！金毛犬上台6次趴婚紗「搶親」 成功爭取做「嫁妝」

文章授權轉載自《香港01》

寵物 酒精

延伸閱讀

意外發現房子多一扇窗 他驚嚇：多出一間密室？

金正恩頭疼！北韓缺糧物價飆漲 一包咖啡竟賣到2800元

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

城堡生活很夢幻？「伯爵女兒」用影像日記打破幻想

相關新聞

咬破5公斤酒桶偷喝！頑皮狗狂耍醉拳超爆笑 網友：這狗有故事

這是1隻懂醉拳的狗狗嗎？陸媒日前報導吉林有寵物犬在家中「偷酒喝」，狗狗獨留家中時竟然咬破了5公斤白酒桶子，主人回家發現狗狗醉倒地上...

13歲少女痛經嚴重 竟被查出竟有兩個子宮

中國江蘇蘇州13歲少女媛媛（化名）自前一年月經初潮後，隔了半年才來第二次月經，而日前當第三次月經來潮時，除了痛經嚴重，還斷斷續續來了一個月，即使通過止血對症處理仍無明顯好轉。最終其父母帶她到醫院檢查後，查出媛媛竟然有兩個子宮，須接受手術治療。

銅板價雪糕5億人搶搜 拖肥、7個小矮人名字超魔幻

夏日炎炎，雪糕是大家「心頭好」，繼日前鍾薛高66元（約新台幣285元）「尊貴」雪糕衝上微博熱搜第一後，5塊錢人民幣（約新台幣21元）以下的雪糕...

大陸甘肅發現最大哺乳動物巨犀新屬種化石 有4頭大象重

由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員領導的中美合作團隊於甘肅臨夏盆地發現一具長度超過1公尺，並帶有下頜骨和環椎...

報復樓下發出噪音 她連續3年深夜用鐵棒「手動震樓」

中國的「震樓神器」惡名昭彰，不過上海一個住宅區的一戶人家竟然直接「手動震樓」三年，令大廈的居民苦不堪言。家住上海嘉定區一棟住宅大廈15樓的李女士表示，每天深夜1點，她家的天花板都會傳出神秘的敲擊聲，這種「咚咚」聲時有時無，一直持續到凌晨5點，讓一家人苦不堪言。

兩陶製文物全身長毛猶如「金絲猴」 陝西博物館：鹽析所致

近日，陝西乾陵博物館兩件文物被網友發現竟然「長毛」，猶如成了披上毛絨絨衣物的陶製人像。有網友質疑是否博物館文物保存工作沒做到位等，對此，乾陵博物館副館長陳女士表示，上述文物是遇到鹽析情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。