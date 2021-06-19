咬破5公斤酒桶偷喝！頑皮狗狂耍醉拳超爆笑 網友：這狗有故事

這是1隻懂醉拳的狗狗嗎？陸媒日前報導吉林有寵物犬在家中「偷酒喝」，狗狗獨留家中時竟然咬破了5公斤白酒桶子，主人回家發現狗狗醉倒地上，急忙送牠到獸醫院。狗狗雖無大礙，但出院後三分酒醒的牠舉止儼如醉漢狂打醉拳，場面爆笑。雖然片段令網友笑翻，形容「是只有故事的狗」，但不少人指酒精對狗狗來說很危險，主人應該保管好酒瓶避免發生意外。

吉林廣播電視台報導，6月10日長春1隻獨留家中的寵物犬竟然偷酒喝，大膽咬開了家中5公斤白酒的桶，主人回家時發現狗狗已喝得醉醺醺，全身剩眼睛能動，還倒在地上「撒尿」，將自己尿得全身濕了，馬上送牠到獸醫院。

影片所見，白色狗狗喝醉後一動不動，雙眼無神看著前方，四肢硬直主人只能勉強拖行，更有2名男子用白布當臨時「擔架」將狗狗放上去抬下樓，狗狗像昏迷一樣躺著。

主人受訪時全程笑不停，幸好求醫後狗狗沒有大礙，牠幾分酒醒離開時自己走來走去但站不穩，走兩步又倒下，前肢出力撐起自己，不停撞向一旁，活像個醉漢，陸媒形容是「狂打醉拳」。

影片令網友笑翻，發現原來狗狗醉酒行為和人類這樣相似，全身無力但眼睛「雙目無神」仍在看四周，「醉生夢死也挺好」。不過有人提醒，貓狗身體對酒精的代謝能力遠不如人類，酒對牠們來說是毒藥，而狗狗其實未必是「喝」，而是咬破桶子時不慎舔了幾口，認為狗主有責任收藏好家中的酒，以免寵物接觸到。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

狗狗醉到要其他人拖行移動。圖／微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》