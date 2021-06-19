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13歲少女痛經嚴重 竟被查出竟有兩個子宮

香港01 / 陳進安
中國江蘇蘇州13歲少女媛媛（化名）自前一年月經初潮後，隔了半年才來第二次月經，而日前當第三次月經來潮時，除了痛經嚴重，還斷斷續續來了一個月， 圖／ingimage
中國江蘇蘇州13歲少女媛媛（化名）自前一年月經初潮後，隔了半年才來第二次月經，而日前當第三次月經來潮時，除了痛經嚴重，還斷斷續續來了一個月， 圖／ingimage

中國江蘇蘇州13歲少女媛媛（化名）自前一年月經初潮後，隔了半年才來第二次月經，而日前當第三次月經來潮時，除了痛經嚴重，還斷斷續續來了一個月，即使通過止血對症處理仍無明顯好轉。最終其父母帶她到醫院檢查後，查出媛媛竟然有兩個子宮，須接受手術治療。

現正就讀中學的媛媛前兩次經量經期正常，不過都伴有較嚴重痛經，而其父母覺得女兒剛來月經，可能是正常現象，遂未予以重視。直到近日，媛媛第三次月經來潮卻痛經嚴重還斷斷續續來了一個月，父母遂帶她到蘇州科技城醫院婦產科檢查，結果驚訝得悉媛媛被診斷為陰道斜隔、雙子宮、右腎缺如，即是有兩個子宮。

據悉，陰道斜隔綜合症為少見的先天性女性生殖道畸形，該院婦產科主任醫師趙琳介紹，女性的子宮內膜脫落後，通常會伴隨經血透過陰道流出體外，可是由於媛媛只得一個陰道卻有兩個子宮，且陰道內多了一層隔膜，右側子宮的經血才無法流出，日積月累下會逆流至輸卵管甚至盆腔，導致腹痛，「如不行手術治療，可能存在經血逆流，繼發性痛經進行性加重的可能」。

最終，醫生根據媛媛病情，為其行宮腔鏡下陰道隔切除術，在超聲監護下以宮腔鏡切除陰道斜隔的隔板。術後，媛媛症狀隨即緩解，即將出院。趙琳提醒，家長如發現孩子有嚴重的周期性腹痛，應及時診斷治療，以免治療不及導致盆腔感染、子宮內膜異位症、盆腔粘連、不孕症等。

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文章授權轉載自《香港01》

子宮頸癌 婦產科

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