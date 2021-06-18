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報復樓下發出噪音 她連續3年深夜用鐵棒「手動震樓」
中國的「震樓神器」惡名昭彰，不過上海一個住宅區的一戶人家竟然直接「手動震樓」三年，令大廈的居民苦不堪言。家住上海嘉定區一棟住宅大廈15樓的李女士表示，每天深夜1點，她家的天花板都會傳出神秘的敲擊聲，這種「咚咚」聲時有時無，一直持續到凌晨5點，讓一家人苦不堪言。
李女士指，這聲音是16樓一對老夫妻故意敲地板發出的，由於長期無法安睡，隔壁的租客也因此退租。
涉事單位16樓的住客張婆婆則坦然承認了自己深夜敲擊地板的行為，更出示了她敲擊地板用的鐵棒。張婆婆稱是15樓的單位首先發出了各種噪音，影響了她的睡眠，敲擊地板是她的報復行為。由於多年沒有好好睡覺，張婆婆的身體也在每況愈下。
小區所屬的居民委員會已經調解數次，卻始終不見效果。居民委員會的工作人員稱，張婆婆的兒子住在同一小區，居民委員會曾建議母子倆互換住址。張婆婆的兒子則表示，換房子的建議並不現實，因為他家的隔音也不好。
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文章授權轉載自《香港01》
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