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兩陶製文物全身長毛猶如「金絲猴」 陝西博物館：鹽析所致
近日，大陸陝西乾陵博物館兩件文物被網友發現竟然「長毛」，猶如成了披上毛絨絨衣物的陶製人像。有網友質疑是否博物館文物保存工作沒做到位等，對此，乾陵博物館副館長陳女士表示，上述文物是遇到鹽析情況。
有網友日前於微博發布帖文，提到「在乾陵博物館看到這兩件文物長毛了，是怎麼回事⋯⋯保存溫度、濕度不到位嗎？」根據照片顯示，該陶製胡人俑的四周長滿了小絨毛，配上光線照射更猶如成了一隻「金絲猴」。
網友紛紛回應「毛絨絨的竟然有點可愛」、「粽子！文物也過端午節？」、「就我覺得長毛了更好看？」、「乍看還以為是長毛猿人雕像」、「屋裡溫度太低，文物自己穿上了裘皮大衣」、「所以館內工作人員是有多久沒看過它們了」。
對於民眾的疑問，陳女士解釋，館方是上周六（12日）發現情況，文物之所以呈現出類似長毛的情況，是因為遇到天氣、溫度變化原因而出現鹽析，目前館方已把文物撤展，並送到文物修復室做了處理、養護，同時也會聯繫專家進行進一步檢查。
她也指出，並非所有陶器都會出現鹽析情況，因為有些會做過脫鹽處理，而展櫃內會有溫濕度調節，當他們發現鹽析情況後，就及時做了處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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