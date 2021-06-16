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店遭二賊盜竊 監視器錄下一小偷「私吞大鈔」超爆笑
店舖被竊賊「光顧」實在是慘事，但中國大陸浙江省一名老闆最近公開店內監視錄影器影片後，卻引來網友爆笑。原來老闆看過影片，發現其中一名竊賊偷走收銀機內現金時「兩面通吃」，將大額鈔票「私吞」放入自己袋，剩下的10、20元等紙紗才與同黨平分。影片很快引來網友討論，大多人不禁笑稱竊賊間「友誼的小船翻了」。
事發於6月9日，浙江省溫州市一名店舖老闆在網上分享CCTV片段，其中拍到店內遭兩名竊賊偷竊的過程，她提醒白衣小偷，指其黑衣同黨趁他不注意時，率先跑到收銀台並偷偷打開收銀機，將最大額的50、100元人民幣紙鈔放入褲袋中，然後才取出其餘面值的人民幣放到桌面分贓，希望白衣小偷記得找對方要回「應得的」贓款。
大批網友看過影片後都被兩名竊賊的舉動惹笑，留言稱他們的「合作關係」或許到此為止，「希望這2個小偷看到影片起內訌」、「友誼的小船翻了」，有網友更開玩笑地替白衣小偷抱不平，「如果小偷看到了會發生什麼？」、「當場就看傻眼了，10塊、5塊的，這趟油費都不夠了」、「說不定吵著就報警了」、「我還說這超市怎麼這麼窮，原來是被他私吞了，找他去」。
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文章授權轉載自《香港01》
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