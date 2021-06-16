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無車勝有車？山東女駕訓班「真空練車」 網：開車最高境界

香港01 / 陳進安
山東一名女子於汽車路考前在駕訓班的考場模擬練習，「真空練車」的影片在陸網瘋傳。圖／取自微博
山東一名女子於汽車路考前在駕訓班的考場模擬練習，「真空練車」的影片在陸網瘋傳。圖／取自微博

山東臨沂一名網友近日上傳了一則影片，引起網友熱議。片中顯示，一名女子竟在沒有坐在車內的情況下，於駕訓班認真地「真空練車」，令網友也慨嘆「此處無車勝有車」。

片段顯示，當時女子穿上防曬衣，在烈日當空下於駕訓班的訓練模擬場「開車」。雖然沒有坐在車中，但女子卻絲毫沒有馬虎了事，反而動作詳細標準，猶如真的在操作軚盤一樣，非常認真刻苦。

女子的認真得到駕校的教練證實，據教練表示，當時馬上就要考路考了，該女平時練得都不錯，惟考試前會比較緊張，遂跑了出去模擬練習，最終她成功一次性通過考試。

影片旋即引起網友熱議，有網友大讚女子優秀努力且可愛，認為認真的人值得尊敬，甚至有人形容為「開車的最高境界，人車合一」；也有不少網友紛紛作出調侃，「這才是真正的模擬考試」、「手中無車，心中有車」、「台步不錯，有戲曲的底子啊」、「不用買車了，以後就這樣每天開著上下班好了」、「開飛機的好像也是這樣練的」。

不過也有網友反應負面，認為這和死記硬背沒有分別，女子的心理質素不適合開車，甚至會成為隱藏的馬路殺手。

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文章授權轉載自《香港01》

駕訓班 路考

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