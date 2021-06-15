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不滿「魚香茄子飯」有肉無魚 女顧客摔盤與老闆娘對罵拉扯

香港01 / 撰文：朱加樟
顧客不滿「魚香茄子飯」有肉卻沒有魚，動手將餐點掃到地上。（網路圖片）
顧客不滿「魚香茄子飯」有肉卻沒有魚，動手將餐點掃到地上。（網路圖片）

近日，杭州一名女顧客前往餐館用餐時點了一道「魚香茄子飯」，但這名顧客發現飯裡有肉卻沒有魚，便找老闆娘理論，還將餐點掃到地上，激動得與老闆娘發生拉扯，最後雙方被警方帶回，由店家賠償200元人民幣(約新臺幣863元)給顧客。

涉事餐館的老闆娘周大姐表示，杭州的燒法都是這樣子，裡面就是肉絲、香菇絲，用紅燒魚的燒法來燒這個茄子，就叫魚香茄子，「但這名顧客一直堅持不吃肉」。

這名顧客先是好聲好氣地提到，「我不吃肉，要不你幫我重新做一碗」。但周大姐認為是這名顧客不講理，雙方因此對於魚香茄子怎麼會有豬肉而引發爭執，火氣也就隨之越來越大。這名顧客動手將餐點掃到地上後，周大姐便和她互相怒罵，甚至動手拉扯，最後都由警察帶回派出所調解。

據了解，「魚香」為川菜的一種調味方式，魚香味不是來自魚的本身，而是由泡椒、蔥、薑、蒜、糖、鹽、醬油等調味料製成，為川菜的特色料理之一。以前有師傅會在泡椒泡薑的壇子裡另加一條活鯽魚，後來很多師傅手藝好，不再加魚也能做出魚的香味。

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文章授權轉載自《香港01》

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