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男大生PCR採檢下巴脫臼口水狂流 醫：此類人須注意

香港01 / 撰文：林芷瑩
廣州中山大學南校區一名男同學核酸採樣，嘴巴張開太大不慎下巴脫臼。中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦立即趕到，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。 圖／取自廣州日報
廣州中山大學南校區一名男同學核酸採樣，嘴巴張開太大不慎下巴脫臼。中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦立即趕到，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。 圖／取自廣州日報

廣州疫情持續，各區民眾先後接受核酸檢測，惟廣州中山大學南校區一名男同學，上周三（9日）晚在核酸採樣時卻因嘴巴張開太大，不慎下巴脫臼。在場的中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦知悉後，立即趕到為他檢查，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。

梁衍燦憶述，當時該名男生坐在椅子上，嘴巴張大，下巴前伸，不斷流出唾液，表情哭笑不得。他檢查後，初步診斷對方是顳下頜關節急性前脫位，於是不斷安撫對方，讓其平靜下來。梁衍燦先將兩隻拇指放在男生的下頜磨牙處，其餘手指托住下頜骨，短短3秒就成功為對方的顳下頜關節復位。

經了解，該名男生的顳下頜關節曾經脫位，但當時復位後沒有用繃帶固定。梁衍燦表示，若急性前脫位沒有得到正確治療，被撕裂的韌帶、關節囊等就難以修復，容易出現復發性脫位，「他應該就屬於復發性脫位，沒有好好治療，韌帶有些鬆弛」。若急性前脫位沒有及時治療，就會令顳下頜關節長期處於脫位狀態，容易形成陳舊性脫位。

梁衍燦介紹，顳下頜關節脫位是指張大嘴巴時，髁突與關節窩、關節結節或關節盤之間完全分離，閉口時不能自動恢復到正常位置。臨床主要表現為嘴巴不能正常閉合、疼痛、吐字不清、唾液外流等。顳下頜關節脫位以急性前脫位為主，主要是由於開口的程度過大導致，例如打呵欠、唱歌、大笑、吃飯時嘴巴張得過大、嘴巴長時間張開等。

對於接受核酸採樣時，是否有機會發生同樣的意外，梁衍燦解釋，若以前從未發生過下巴脫臼，就不必擔心會在採集口咽拭子時發病，發生機率很低。他提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前記得告知醫護人員，對於有復發性顳下頜關節脫位史的市民，可優先考慮採集鼻咽拭子；若現場條件不允許鼻咽拭子採集，需要採用口咽採集方式時，市民可緩慢張口，手部輕托下巴，避免快速張大嘴巴。

廣州中山大學南校區一名男同學核酸採樣，嘴巴張開太大不慎下巴脫臼。中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦立即趕到，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。 圖／取自廣州日報
廣州中山大學南校區一名男同學核酸採樣，嘴巴張開太大不慎下巴脫臼。中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦立即趕到，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。 圖／取自廣州日報

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文章授權轉載自《香港01》

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