他翻出「嘉慶十八年」地契 網嗨爆曝用途：要發達啦

古文物通常具有較高價值，一名香港網友表示，近日整理住家時，翻出多張破舊泛黃的紙張，只見紙上寫著「光緒二拾九年」、「嘉慶十八年」等時間，其他網友推測應是房契或地契，有人認為應將這些紙張好好收藏，盡快找人估價，推測會有許多收藏家有興趣。

一名香港網友近日在「LIHKG論壇」發文，他貼出2張泛黃且破舊的紙張，他解釋，這些紙張是他的爸爸近日打掃家裡時翻出來的，紙上可見「光緒二拾九年」、「嘉慶十八年」等簽署的時間，從其他字跡可判斷出該份文件應是房屋地契，換算距今已有250年歷史。他詢問，這些契約該如何處理，若已無效的話是否可捐給博物館。

其他網友則認為，雖然這些地契應已失效，但因歷史悠久，仍具有收藏價值，建議該網友好好保存，並找人估價，可以賣給收藏家。有網友留言「樓主要發達了」、「你要留名變地主了」、「一定有很多收藏家搶著想要，建議你好好保存，別弄壞了」、「你們家要發財了！拿這些去拍賣，絕對能拍到一筆驚人數目」。