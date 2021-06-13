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恐怖！女童吃雪糕有怪味 竟咬出4公分刀片

香港01 / 李納德
刀片夾在雪糕棒的紅豆陷內。（微博影片截圖）
刀片夾在雪糕棒的紅豆陷內。（微博影片截圖）

連冰棒都不可以暢快的大口吃嗎？大陸有家長日前拍片投訴，稱女兒吃雪糕時，吃第一口發現有奇怪味道，到吃第二口時竟然咬出長達4公分的刀片，幸剛好卡在牙縫，女兒的嘴巴才沒有受傷。冰棒的廠商稱已接獲投訴，正調查事件，強調如果屬實會承擔百分百責任。冰棒藏刀片的畫面嚇壞許多網友，除了大呼可怕，還有人推測事件原因。

事件發生於大陸湖南省婁底市，女童的父親姚先生接受媒體訪問指出，女兒在本月7日晚上說想吃冰棒，於是自行拿1條來吃，咬第一口時已說冰棒有陣氣味，沒料到第二口就說咬到硬物，鬆口一看發現是塊刀片，足足有4公分長。從影片所見，拍到冰棒的包裝名稱叫「真功夫紅豆雪糕」，刀片看上去感覺陳舊，刀鋒後有個洞，藏在雪糕的紅豆餡內，刀鋒朝上非常危險。

姚先生說幸好刀片剛好卡到牙縫，女兒的嘴巴沒有割傷，又指女兒吃雪糕時家裡的大人都在場，肯定不是她找來刀片再放入冰棒內。事後家屬已聯絡廠家，希望對方作解釋，冰棒廠商方面表示已收到投訴，稱要先證實是否廠家責任而為消費者帶來損失。

大陸媒體指涉事的河南省木倫河食品有限公司專門生產冰棒等冷凍食品，對方回應指正調查事件，已派出當地的代理去找姚先生核實，若冰棒出現質量問題，「該是我們的責任百分百承擔」。

事件引起熱議，有網友猜測可能刀片是機器的部分零件，在生產過程中混入了冰棒原料內，所以才會藏在冰棒中間，又有人陰謀論稱是有員工想向老闆報復。不過好運的是「禍從口入」的女童沒有受傷，直呼事件可怕，「我不敢吃冰棒了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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