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河南「氣功大師」表演鐵頭劈磚遇挫 磚未碎卻被砸得頭破血流

香港01 / 孫聖然
河南一名男子在表演氣功破頭時遇挫。 圖／星視頻
河南一名男子在表演氣功破頭時遇挫。 圖／星視頻

「鐵頭功」是武打片中常見的一種功夫，在現實生活中亦有不少人表演此功夫，為觀眾帶來「嘆為觀止」的感受。

然而，近日大陸河南一名「氣功大師」當眾表演「鐵頭劈磚」時遇挫，在嘗試了十幾次劈磚後，磚仍完好無損。更有知情人士透露，「氣功大師」最後被砸得頭破血流。

上周六（5日），在河南周口一場非物質文化遺產的免費演出活動上，一名「氣功大師」表演「鐵頭劈磚」時現場「翻車」。據網路流傳的影片顯示，一名身穿白色武術服、頭頂有一塊頭皮沒有頭髮的男子，在運足一口氣，扎了一個標準的馬步後，揮起手上的磚拍向頭部，但磚卻未有任何變化。隨後，男子又多次用頭劈磚未果，並且中途嘗試換磚，但依舊未能將磚劈開。

見「氣功大師」現場「翻車」後，有人笑出聲，主持人見狀為其解圍道，「鼓鼓掌，加加油」，並介紹稱，「所謂的硬氣功，也是我們的中國傳統功夫。」而主持人話語剛落，這位「氣功大師」就撿起地上自己的東西，消失在影片畫面之外。

據知情人士透露，「這名『大師』在我們這邊很有名氣，能夠來參加非遺，證明他還是有一定水平的。『大師』現場表現非常的賣力，頭都流血了。」

而對於「大師」劈磚失敗的原因，這位知情人士表示或許是因為磚的質量太好了，「在往地上扔開（磚）的那一刻，看到的是黑心磚，應該是這個原因，可能也有一部分失誤吧。」

對此，網友表示「『大師』是真的，頭皮也是真的，就是磚不爭氣」、「建築商記住了，買磚頭就買河南磚頭」、「很厲害了，我的話可能已經死了」、「這是誰給他換了塊磚吧」、「能用磚把自己拍成這樣毫髮無損，還清醒收攤，足以證明這才是大師啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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