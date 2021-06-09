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男教師著紅色旗袍為學生陪考 網友：可愛又可敬

香港01 / 孫聖然
中國大陸流傳已久的高考習俗，是考試當日母親穿旗袍預祝孩子「旗開得勝」，考試順利。圖片來源／ingimage
中國大陸流傳已久的高考習俗，是考試當日母親穿旗袍預祝孩子「旗開得勝」，考試順利。圖片來源／ingimage

周一（7日），江蘇淮安一名男教師為履行與學生們的約定，身著紅色旗袍陪考，引發廣泛關注。話題「男班主任穿旗袍給學生陪考」一度登上微博熱搜榜，有網友表示，「遵守和學生的諾言，老師真是可愛又可敬。」

高考，可謂是所有中國大陸考生一生中最重要的考試之一，有關高考的風俗亦一直存在。其中，媽媽穿旗袍送考有「旗開得勝」的好意頭，寓意孩子考試旗開得勝、考取滿意的成績。

但今年高考考場外，卻意外地多了男士穿著旗袍的身影。在江蘇淮安，男教師譚元飛，身著紅色旗袍為學生陪考，引發了不少人的關注。譚元飛稱，穿旗袍陪考是為了兌現之前對學生們的承諾，一開始也感到不好意思，糾結了幾日後才決定兌現承諾。

中國大陸一名男老師在學生高考當日，遵守與學生的諾言穿上紅色旗袍祝褔學生「旗開得勝」，舉動引起網友熱議。圖／取自沸點視頻
中國大陸一名男老師在學生高考當日，遵守與學生的諾言穿上紅色旗袍祝褔學生「旗開得勝」，舉動引起網友熱議。圖／取自沸點視頻

譚元飛說，「高考前幾天，他們說老師考試你要穿旗袍，旗開得勝，我說你們敢買我就敢穿，哪知學生們就買了這個，我說學生都買了，雖然不好意思，但是跟他們約定的東西，該兌現的兌現嘛。我現在這也是一個比較好的辦法告訴他，以後的人生當中，自己的言行，要注意（遵守承諾）。我希望孩子們都能考上自己理想的大學。」

網友熱烈評論，「這樣的好老師百年一遇」、「學生肯定喜歡這樣的老師」、「很好，遵守和學生的諾言，其實學生都看到心裡去了的，老師真是可愛又可敬」、「老師是遵守與同學之間的約定，他言而有信，學生也會為老師豁出去的精神感動好好考試」。

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文章授權轉載自《香港01》

旗袍 高考

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