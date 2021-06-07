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女子帳戶突增2000萬巨款 「我一輩子都用不完」

香港01 / 孫聖然
懷疑到自己或許遇到了「詐騙」的蔣女士選擇報警處理。 圖／香港01
懷疑到自己或許遇到了「詐騙」的蔣女士選擇報警處理。 圖／香港01

近日，中國大陸江蘇常州一名女子在使用手機App繳付水費時，竟發現自己的賬戶中突然多出人民幣500萬元（約新台幣2100萬元）巨款，懷疑自己遇到「詐騙」的她報警處理。經過警方核實，是因為系統出現問題導致了這次事件，現已進行調整。

5月18日，常州市高新區的蔣女士，在打開手機App準備繳付水費時，發現自己的賬戶餘額顯示為4999917.94元，令她大吃一驚。蔣女士說，她上階段用的水費是人民幣149.2元（約新台幣600元），但自己尚未繳費扣款，賬戶頁面上卻顯示已成功繳費，幫她扣除了149.2元。查詢自己的繳費記錄後，蔣女士發現自己的賬戶餘額僅人民幣67.14元（約新台幣300元），在未扣款時自己的賬戶中竟憑空多了500萬元（約新台幣2100萬元）。

蔣女士稱，這筆500萬元的巨款雖然不能提現，但卻能用來繳費扣費，「500萬元的水費，估計我用一輩子都用不完」。懷疑到自己或許遇到了「詐騙」的蔣女士選擇報警處理，求助警方幫忙核實。警方通過調查核實後，發現是自來水公司的系統出現問題，才導致出現這場誤會，目前已調整更新到位。

延伸閱讀：

江蘇反詐宣講員誤信「中國銀監會」損失18萬　稱騙子深諳心理學

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 詐騙

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