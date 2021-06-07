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3名年輕男女河中溺亡 忠犬現場守候逾日仍不離去

香港01 / 姜庚宇
忠犬守候在主人溺水點，翌日仍不肯離去。 圖／香港01
忠犬守候在主人溺水點，翌日仍不肯離去。 圖／香港01

上周六（5日）下午3時許，中國大陸河南鄭州索須河豐碩街河段，有兩女一男不幸溺亡，三人皆年僅20多歲。悲劇發生後，死者生前攜帶的兩隻金毛犬守護在溺水點及主人座駕旁多時，其中一隻到了翌日仍不肯離去。

大陸媒體《極目新聞》發布的影片顯示，事發後，與三人同行的兩隻金毛犬，一隻一直守護在河邊溺水點，腿部有明顯擦傷；另外一隻則徘徊在主人的座駕旁邊。參與救援的鄭州紅十字水上義務救援隊證實，在救援隊到達之前，已有市民從河中救起一名溺水女子。救援隊隨後從河中打撈出1男1女，但三人都已身亡。

附近釣魚的人稱，當時看到他們帶著狗在河邊玩，疑似其中一女子不慎滑入水中，另外一男一女在河邊施救，由於岸邊滑也不慎落水。由於該處河段水深，加上河沿是斜坡式，上面長滿了青苔，人踩上去很容易往下滑；河道最深處有3.2米深，如果不會游泳的人落水，就難以上岸。

報道指，索須河全長23.14公里，屬淮河流域，是鄭州市區西北部主要的洩洪排澇河道。本月1日，鄭州市剛剛公布當地48處危險水域的警示，但當中並未包含索須河相關水域。6日上午11時許，鄭州惠濟分局大河路派出所警員在回覆傳媒查詢時表示，正進一步調查此事，情況不便告知。

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文章授權轉載自《香港01》

溺水 寵物

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