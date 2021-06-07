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中國郵政開手搖店？ 官方澄清非郵政業務 網笑：飲品包郵到家嗎

香港01 / 林芷瑩
近日路網瘋傳中國郵政跨足飲料界，推出「郵氧的茶」，但負責人澄清飲料店並非中國郵政的新業務。。圖／取自微博＠福州城市建設
近日路網瘋傳中國郵政跨足飲料界，推出「郵氧的茶」，但負責人澄清飲料店並非中國郵政的新業務。。圖／取自微博＠福州城市建設

近年，台灣茶飲大行其道，飲品店更加愈開愈多。萬萬沒想到的是，中國郵政亦開了手搖飲料店，名為「郵氧的茶」。消息一出立即引起網友熱議，更一度佔據微博熱搜榜前五名。

據《新京報》報導，手搖飲料店位於福建一間中郵大藥房旁邊，不少民眾都慕名而來，店外排起長長人龍。惟藥房經營者「中郵恆泰藥業有限公司」負責人回應稱，手搖飲料店是公司自主開發的新業務，實際上與中國郵政無關。

網友爆料稱，福建福州市新開了一間名為「郵氧的茶」手搖飲料店，店舖位於中國郵政和中國郵政旗下的中郵大藥房旁邊。除了店名取名含「郵」字，連店面都使用了中國郵政的黃綠配色裝修，茶飲杯的外包裝設計亦有郵政元素。

據悉，手搖飲料店售賣包括純茶、奶茶、水果茶和果奶共14種不同茶飲，價格介乎30元至100元新台幣不等，價格與市面上普通的手搖飲料店相約，部分飲品甚至更加便宜。

據資料顯示，手搖飲料店為中國郵政入股的中郵恆泰藥業有限公司（中郵大藥房）所擁有，中國郵政集團控股子公司「中郵資本管理有限公司」為中郵恆泰最大股東，持股比例51%。目前，中郵恆泰已經申請註冊「郵氧的茶」商標。

中郵恆泰負責人周先生表示，手搖飲料店是公司自主開發的新業務，並無打著郵政的招牌做宣傳，取名「郵氧的茶」是合作方策劃，「郵氧」與「有氧」同音。

他澄清，網傳中國郵政開手搖飲料店是不實消息，飲料店與中國郵政無關。對於飲料店在網上爆紅，周先生對此感到意外，但表明目前沒有擴大發展的規劃。另中國郵政福建公司表示，飲料店並非郵政業務。

「郵氧的茶」飲料店因其獨特的店面設計，一開幕變大排長龍。圖／取自微博＠福州城市建設
「郵氧的茶」飲料店因其獨特的店面設計，一開幕變大排長龍。圖／取自微博＠福州城市建設

「郵氧的茶」飲料店引起不少網民熱議，「就想知道點奶茶包郵到家嗎？」、「出貨速度怎麼樣？」、「希望它的奶茶不會像郵政快遞那麼慢」、「就是希望配送快點」、「設計的和郵政窗口一樣，很怕突然就被營業員罵啊」、「可以用郵票付款嗎？」、「包郵嗎？郵政可以發展外賣業務！」。

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文章授權轉載自《香港01》

手搖飲料 中國郵政 奶茶

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