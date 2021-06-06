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大媽坐巴士嫌讓座慢怒罵女乘客 「我正黃旗有通天紋」

香港01 / 朱加樟
北京大媽在巴士上罵人被其他乘客拍了下來。 圖／翻攝自微博
北京大媽在巴士上罵人被其他乘客拍了下來。 圖／翻攝自微博

近日，一段北京大媽在巴士上大罵乘客的影片引發網民關注。這位大媽自稱肢體殘疾，因為車上一名來自外地的年輕女子沒有第一時間給她讓座，而大聲指責，更在言語間歧視外地人，大罵「臭外地的，上北京要飯來了」，又指自己「是正黃旗人，有通天紋」。

觀察者網5日報道指，涉事的大媽是一名自稱肢體殘疾的60多歲女性。大媽大罵年輕女子：「我就瞧不起外地人，沒素質，老弱病殘上來不給讓座，我瞧不起」、「臭外地的，上北京要飯來了，狂什麼呀」、「看你這長相，就知道你不是北京人兒」。

被罵的年輕女子忍不住回嘴：「北京都是你家的，有本事你住故宮裡。」大媽當即罵道：「我生在紅旗下，長在天安門，你呢，臭外地的。我還真是正黃旗人，有通天紋，你看看，你有嗎？」大媽隨即摘下了自己的帽子，指著自己的額頭給那位年輕女子看。

當時車上有其他乘客看不下去，勸道：「這跟北京外地有什麼關係啊？您這不是挑起矛盾嗎？」但大媽卻繼續罵道：「我就瞧不起外地人，沒素質，我瞧不起，這就叫北京，我二環以里戶口，這叫北京！」

內媒正觀新聞報道稱，目擊者李女士表示，大媽上車時就高喊「給我讓位置」，她自己第一時間就主動讓座，且車廂中還有空餘座位，但大媽看起來不像殘疾人士，「挺活蹦亂跳的」，「她當天可能心情不好，故意找茬（挑毛病）」。

北京公交集團工作人員對此事回應表示，這位大媽的行為未對人身或財產造成實質的傷害，只能做道德層面的引導。

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文章授權轉載自《香港01》

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