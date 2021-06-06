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陪客人排隊掛號看病 「醫院陪診」月薪可達4萬3受關注

香港01 / 朱加樟
大陸出現「醫院陪診」職業。 圖／ingimage
大陸出現「醫院陪診」職業。 圖／ingimage

近日，大陸一名26歲女孩當醫院陪診的新聞，讓「醫院陪診」這一職業走入公眾的視野。

據行內人士介紹，陪診服務主要提供排隊掛號、取藥、繳費、陪同檢查等服務，根據不同地區醫療發展水平，費用在100-600元人民幣（約新台幣433元到2598元）不等。

《健康時報》報道指，據26歲的陪診女孩小宇介紹，其陪診服務的對象主要是老年人，以及外地來的對醫院不熟悉的患者，陪診服務每天的工作是幫客戶掛號取號，陪同看病做檢查、取結果和藥品，費用是半天200元（約新台幣866元）全天300（約新台幣1299元）元。

西安一個陪診機構的工作人員黃先生介紹稱，陪診服務主要提供排隊掛號、取藥、繳費、檢查等服務，根據不同地區醫療發展水平，費用在100-600元不等。陪診機構還會根據不同的服務項目提供不同的陪診套餐，基礎套餐包括簡單的就醫陪護、陪診服務，升級版的套餐會有代掛號、專車接送等服務。

黃先生解釋，「醫院像是個迷宮，掛號、就診、檢查、取結果、取藥、繳費都分散在醫院不同的地方，一個健康的成年人有時候在醫院都會被搞得暈頭轉向，更何況老人。而且目前很多醫院採取網上預約掛號，一些中老年人弄不明白網上掛號如何操作，跑到醫院發現已經沒號了，白跑一趟。」他表示，因此陪診服務主要面向6類人群，包括老人、孕婦、嬰幼兒、白領、傷殘、異地。

據介紹，目前異地就醫、老人就醫是需求比較大的兩類人群。由於陪診人員對醫院更加熟悉，可以大大縮短就醫時間，提高就診效率，解決了患者「就醫難」的問題。

做醫院陪診都需要什麼條件呢？報道指，目前從事陪診職業的有護士、健康管理師及普通人。目前從事醫院陪診並沒有太多門檻限制，只要溝通能力好，就可以勝任。陪診機構也會根據患者的情況分配陪診人員，如果病情嚴重、複雜，則需要具備醫療工作經驗的陪診人員。

一些初創的陪診公司表示，運營時間長一些的，有客戶積累的陪診公司，陪診人員月薪大概在1萬元（約新台幣43300元）左右，這個職業還有很大的發展空間。

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文章授權轉載自《香港01》

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