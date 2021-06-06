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婦到超市買一箱牛奶 其中一盒竟清澈如水

香港01 / 陳進安
擠出的牛奶清澈見底，像水一樣。圖／微博影片截圖
擠出的牛奶清澈見底，像水一樣。圖／微博影片截圖

住在大陸廣東惠州的葉女士反映，她近日在超市購買了一箱牛奶，結果飲用其中一盒時，卻發現牛奶竟是透明，猶如清水一樣。

該牛奶是於5月31日所買的，據葉女士稱，其小孩拿起來喝了一口後就表示味道不對勁，於是她便想着讓丈夫試一下，看看到底怎麼回事。怎料，當丈夫把牛奶從盒子中擠出時，卻發現本該呈白色的牛奶竟然是清澈見底，像水一樣的狀態。

由於害怕孩子喝了會不舒服，葉女士於是便向超市討說法，並在現場把牛奶擠出，發現牛奶水乳分離，既有水也有像牛奶一樣的東西，只是後者是呈一粒一粒的狀態。超市工作人員稱，此前也曾出現過類似事例，是質量問題，至於喝了以後肚子有沒有事，他表示不怕，沒什麼事，超市願退款幾十元人民幣（約新台幣42元）現金。至今日（4日）超市表示已經接到顧客投訴，正在積極處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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