網購眼鏡蛇當寵物被咬中毒 賣家曾指毒腺已去又改口發錯貨

黑龍江哈爾濱男子小劉早前在網上買了一條一米多長的眼鏡蛇回家當寵物養，還睡在一起，不料近日他不小心被眼鏡蛇咬傷了大腿，幸及時切除壞死的皮膚才無大礙。

小劉表示，他本就很喜歡蛇，家中也養了好幾條當寵物。日前，他又在網上買了一條，由於太喜歡這條眼鏡蛇，他甚至與對方一同在被窩睡了一個星期。詎料半個月後，他在整理飼養箱時不慎被蛇咬傷大腿，於是馬上去醫院處理傷口，卻被告知中毒，若延誤就醫讓毒素深入骨膜，或要截肢甚至有生命危險。

幸好，最後醫生及時實施手術切除小劉壞死的皮膚，後者已無大礙，並連聲表示以後再也不養蛇了。對於中蛇毒，小劉稱當初買這條眼鏡蛇時，商家曾告訴他蛇的毒腺已經被處理掉，可是在他被咬傷後，商家又改變了說法，指是發錯貨了，涉事的那條蛇並沒有去除毒腺，令小劉大感無奈。

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文章授權轉載自《香港01》