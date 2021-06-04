聽新聞
test
0:00 / 0:00
網購眼鏡蛇當寵物被咬中毒 賣家曾指毒腺已去又改口發錯貨
黑龍江哈爾濱男子小劉早前在網上買了一條一米多長的眼鏡蛇回家當寵物養，還睡在一起，不料近日他不小心被眼鏡蛇咬傷了大腿，幸及時切除壞死的皮膚才無大礙。
小劉表示，他本就很喜歡蛇，家中也養了好幾條當寵物。日前，他又在網上買了一條，由於太喜歡這條眼鏡蛇，他甚至與對方一同在被窩睡了一個星期。詎料半個月後，他在整理飼養箱時不慎被蛇咬傷大腿，於是馬上去醫院處理傷口，卻被告知中毒，若延誤就醫讓毒素深入骨膜，或要截肢甚至有生命危險。
幸好，最後醫生及時實施手術切除小劉壞死的皮膚，後者已無大礙，並連聲表示以後再也不養蛇了。對於中蛇毒，小劉稱當初買這條眼鏡蛇時，商家曾告訴他蛇的毒腺已經被處理掉，可是在他被咬傷後，商家又改變了說法，指是發錯貨了，涉事的那條蛇並沒有去除毒腺，令小劉大感無奈。
延伸閱讀：
世界第二毒蛇闖家中 英勇貓咪捨身救小主人被咬 苦撐1日中毒亡
雪橇浪浪遇好心人命運改變 4呎長眼鏡蛇來襲 牠用感動方式報答
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言