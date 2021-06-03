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她花7千吃到「捲曲體毛」 老闆不賠錢還嗆：拿去驗DNA啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸貴陽市一名楊姓女子在上桌的菜色裡發現「捲曲體毛」便要求老闆出面說明，但卻遭嗆「拿去驗DNA再說」。圖擷自《看看新聞》
大陸貴陽市一名楊姓女子在上桌的菜色裡發現「捲曲體毛」便要求老闆出面說明，但卻遭嗆「拿去驗DNA再說」。圖擷自《看看新聞》

好噁！大陸貴陽市一名楊姓女子帶朋友到當地一家價格高檔的餐廳吃飯，但沒想到她們竟在上桌的菜色中發現一根「捲曲毛髮」，讓她們簡直快吐了！不過，餐廳負責人竟揚言「先把這根毛拿去做DNA檢測，看是不是餐廳員工的再說」，囂張態度令人氣憤。

根據陸媒《看看新聞》報導，5月29日，大陸貴陽市一名楊姓女子和朋友相約到一家名為「愛飯湘菜館」的餐廳用餐，當時約莫晚間8點44分上菜，楊女考慮到前台員工即將下班，她們便在9點18分結帳，總共消費人民幣1651元（約新台幣7170元），但就在結完帳後，她們看見令人作嘔的一幕。

原來她們在「紅燒豬蹄」這道菜裡發現「一根捲曲的體毛」，楊女要求餐廳負責人李男出面說清楚，但一直等到晚上11點多，李男才現身。炒這道菜的廚師透過李男表示，「因為（用餐）包廂裡沒有監視器，所以可以到專業檢驗機構去檢測這根毛髮是不是他的，或是不是店內員工的」。

事後，楊女表明只要李男願意退還人民幣1200元（約新台幣5200元），就不再追究此事，但李男反而認為事已至此，甚至認為這根毛髮是楊女的，便表明「願意配合」DNA檢測，同時提供所有員工的DNA樣本。

由於李男堅持送檢，楊女也順勢答應，但就在李男接受當地媒體採訪、接了一通神秘電話後，他的態度隨即轉變，表示沒有必要耗費大家的時間去檢測。最後，他答應楊女要求，退還人民幣1200元，並表達歉意，雙方達成和解，至此事件才終於落幕。

DNA 監視器

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