頑童拍打大銀幕致損毀 家長駁斥：戲院未告知不可觸摸

河南洛陽有一名幼童5月29日在戲院觀影，期間不停走動並拍打大銀幕將近半小時，最終導致大銀幕損壞，家長需賠償約兩萬元（人民幣，下同）。然而家長反駁稱，戲院未告知大銀幕不可觸摸。

涉事戲院透露，當時已立即報警處理，但警方指涉事者為未成年人，無法約束，建議雙方協商或以法律途徑解決。對此，戲院感到無奈。

事發當日，戲院值班經理透過監視畫面，發現一名幼童在觀影時不停跑跑跳跳，不僅來回走動影響觀影，更多次用手觸碰和拍打大銀幕。工作人員袁先生表示，調閱監視紀錄後，發現該幼童在大銀幕前玩耍近半小時，期間多次拍打大銀幕，但家長並未上前阻止。

袁先生指出，觀影途中，戲院試圖與家長溝通，但對方不太配合，戲院於是報警處理。他表示，雙方協商過程中，孩子家長認為戲院並未向每位觀影者告知大銀幕不可觸碰，因此應負起較大責任，且孩子在觀影中發生此事，其身心也受到一定影響。

戲院經理說明，事後已向事發影廳內的30位顧客賠付，而孩子家長只留了一個電話號碼。金屬銀幕受到外力破壞後無法修復，只能換新，而新銀幕再加上安裝費約需1.5萬至1.8萬。他表示，由於5月30日的電影票已預售，該影廳當天仍然放映，至5月31日才停場，而單廳淡季停場一天的票房損失約有3000至4000元。

延伸閱讀：

「錯換人生28年」生母否認隱瞞乙肝病史 控告養母涉嫌偷換孩子

三孩政策｜內地受訪者竟一致負評 生育政策從不「以民為本」？

文章授權轉載自《香港01》