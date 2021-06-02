大學畢業炒股欠債百萬 他靠一招翻身脫貧買房：放棄才最可怕

「逆境當自強」說來容易，但做起來卻非常艱難，並非所有人都能在每次挫敗中重新振作。不過，有一名香港男子日前就分享自身經歷，指自己在7、8年前大學畢業後辭去工作全職炒股，後來在股市中慘輸到欠債逾百萬，家中被斷電、斷煤氣，甚至一度有輕生的念頭。幸好原PO最後沒有放棄，先後打工和自立門戶做起生意，不但還清債務，還有閒錢置產，希望以其經歷，鼓勵遇到挫折的人，「失敗不是最可怕的，放棄才最可怕，慶幸我沒有選擇結束自己的生命」。

原PO日前在臉書粉絲專頁「辦公室日報」投稿，分享他7、8年前投身股市，自以為眼光和技術足以靠買賣股票維生，便辭職以炒股度日，結果卻輸到「損手爛腳」，需向財務公司借錢應付日常生活，「最窮的日子要在家裏找些『神沙』（指一元以下的港幣），外出才夠錢買飯和坐車」，女朋友不久也離他而去。

在欠債生涯中，原PO經常收到財務公司寄來的信、水電煤催款信等，而他寄出多份履歷找工作卻沒有回音，「最黑暗的那段日子，我真想過自殺⋯⋯還曾經在家對著四面牆傻笑、大笑」。他後來找到茶餐廳服務員的工作，並在4個月後轉至美容用品公司擔任文書，晚上再找兼職以賺錢還債。

原PO接著提到，由於工作的關係認識了一群好同事和供應商，不久後便嘗試做生意，希望財務上能更靈活安排，「純粹想生活得有尊嚴一點點」。所幸原PO經營生意有道，最終還清了所有債務，更有閒錢買房置產，雖然只是遠離市區的小單位，但仍感到心滿意足。

他在文中鼓勵網友，希望大家在逆境中自強、永不放棄，「7至8年說短不短、說長不長，我當年以為自己一輩子都無法逃出生天，差點就選擇自殺，但吃過無數的苦頭之後，今天仍可以安定下來」。

回顧過往曾欠債逾100萬元，甚至被人斷電、斷煤氣，最後卻仍能堅持下來，他說道：「失敗不是最可怕，放棄才最可怕，慶幸我沒有選擇結束自己的生命。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

武漢2個月大嬰兒跌入地鐵軌道 陌生男子見義勇為救起：當時本能

豆瓣封鎖多個「躺平小組」禁相關討論 網民：躺平又沒傷天害理

文章授權轉載自《香港01》