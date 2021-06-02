快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

女房東信狗血劇情 被6旬老翁騙179次損失近1200萬

香港01 / 李納德
中國大陸發生一起誇張的詐騙案，一名張姓男子長期詐騙女房東，編出誇張的謊話仍成功詐騙近兩百次。圖片來源／ingimage
中國大陸發生一起誇張的詐騙案，一名張姓男子長期詐騙女房東，編出誇張的謊話仍成功詐騙近兩百次。圖片來源／ingimage

近日中國大陸爆出一宗劇情比電視劇更狗血的詐騙案，安徽63歲男子在2014年認識一名女房東，老伯編出各種故事前後詐騙對方179次，女房東被騙了5年後才報案，調查期間還發現男子的謊言層出不窮，但都成功勾起女房東的同情心。除了死老婆情節，老伯還騙編出一段兒子和新婚妻子在德國出車禍、兒子搶救後不治、婚妻子無法回國、婚妻子原來懷孕還上吊自殺等大謊言，好死不死女房東全部信了，每次都借他錢，5年內被騙了逾273萬人民幣（約1200萬新台幣），直至老伯的女友致電她道出真相，她才知受騙。網友認為女房東實在太善良，但不少人認為她很可能是動了情。

安徽省蚌埠市淮上區人民檢察院處理一單特別的詐騙案，調查後日前終拘捕63歲張姓男子，指他涉嫌在2014年6月至2019年12月期間，連續詐騙丁姓女房東179次，騙取約1200萬新台幣，張伯被控詐騙罪。

案情指，63歲的張伯原本在淮南開餐廳，但覺得餐廳環境欠佳，2014年來到蚌埠市，打算在義烏商貿城附近開餐廳。有天他在路邊電線杆見到廣告，找到丁姓女房東，他自稱是做海鮮生意的大老闆，後來樓沒租成，反而和女房東做了朋友。

他第一次騙錢是在同年6月，以周轉為名要女房東借8000元人民幣（約3萬5新台幣），女房東當他是朋友毫不猶豫轉帳，接下來的時間，張伯用各種藉口不停借錢，金額由幾百至幾萬元不等，騙徒常用的藉口例如老婆死了，他很快就說了出口，女房東又馬上借他錢辦後事。

後來的藉口層出不窮，2015年張伯說自己兒子和新婚妻子在德國出車禍，兒子急需醫藥費，然後又說兒子在那邊搶救後不治，要錢辦後事，倖存的新婚妻子又沒錢回國等，房東有求必應，到後來張伯又編出新婚妻子原來已懷孕但卻上吊死了的事，而且兒子留下一屁股債等，又成功詐騙不少錢。

疑犯接連編出一堆狗血劇情，但女房東全都相信，網友直言她實在太善良，「這就是富婆嗎？」，又指疑犯根本遇到女菩薩，但卻得寸進尺。雖然法院未透露女房東的年齡，但有些網民認為她不可能完全看不出疑點，質疑她可能是對疑犯動情，才會放下戒心被騙近200次。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

浙江女養逾40隻貓逼爆租屋　房東怒下逐客令

騙徒扮公安呃錢　16人損失1.3億元　警方拘捕11名男女

文章授權轉載自《香港01》

房東 詐騙 騙徒

延伸閱讀

26歲男子封城時創立公司市值破千億 成為英國最年輕富豪

屋主自曝中古屋屋況極差 網反讚爆：遇到佛心賣家

容易受情人矇騙的「星座+血型」TOP3 善良也要有點鋒芒

網購等7天沒到竟稱「被詐騙」！ 物流業：請不要為難

相關新聞

女房東信狗血劇情 被6旬老翁騙179次損失近1200萬

近日中國大陸爆出一宗劇情比電視劇更狗血的詐騙案，安徽63歲男子在2014年認識一名女房東，老伯編出各種故事前後詐騙對方179次，女房東被騙了5年後才報案，調查期間還發現男子的謊言層出不窮，但都成功勾起女房東的同情心。除了死老婆情節，老伯還騙編出一段兒子和新婚妻子在德國出車禍、兒子搶救後不治、婚妻子無法回國、婚妻子原來懷孕還上吊自殺等大謊言，好死不死女房東全部信了，每次都借他錢，5年內被騙了逾273萬人民幣（約1200萬新台幣），直至老伯的女友致電她道出真相，她才知受騙。網友認為女房東實在太善良，但不少人認為她很可能是動了情。

大陸明星稱一天餐費2800元不夠吃 惹網友輿論批評

大陸一檔綜藝節目「五十公里桃花塢」（簡稱桃花塢）最近開播，其中，大陸時尚達人蘇芒在片段中說自己一天人民幣650元（約新台...

小黃司機誤收10倍車資尋人歸還 又送還遺留手機網讚：好司機

計程車司機與乘客的糾紛時有聽聞，但業界仍有不少良心好司機，近日1名司機在網上發文，指早前有客人誤將港幣千元「金牛」當成100元鈔票，他一個不留神收下，希望借帖文找回該客人，以便歸還900元；在等候與相關客人聯絡期間，該司機再於翌日發文分享幫助乘客找回手機的故事，引來網友大讚「誠實好司機」、「良心錢」。

女與夫爭執後跳江被沖走 勇男急奔百米邊跑邊脫衣跳江救一命

浙江省早前發生1宗女子企圖跳江自殺的案件，幸有3名男子出手相救，成功挽回一命，涉事女子與夫丈爭執後，竟跳下水流急湍的江中輕生，有男途人狂奔百米至下游，邊跑邊脫衣跳江救人，在其他2男子幫助下，成功把女子拉回岸邊，救人勇者待女子恢復知覺後便默默離開現場，不求回報，這宗救人義舉引來網友激讚。

四川三星堆出土3青銅人像 網喻：古蜀TFboys

四川三星堆遺址日前新出土的三件人像，竟被網友比喻為「古蜀TFboys」，近日又在遺址發現了銅鈴和石磬。另外，三星堆遺址將...

觀眾打爆！電視劇手機號碼是真人電話 當事人怒告獲賠

觀眾看電視，居然看到自己的手機號碼被完整秀出！山東濟南市民陶先生因電視劇播出畫面，出現自己的手機號碼，導致被全國民眾打爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。