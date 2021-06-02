女房東信狗血劇情 被6旬老翁騙179次損失近1200萬

近日中國大陸爆出一宗劇情比電視劇更狗血的詐騙案，安徽63歲男子在2014年認識一名女房東，老伯編出各種故事前後詐騙對方179次，女房東被騙了5年後才報案，調查期間還發現男子的謊言層出不窮，但都成功勾起女房東的同情心。除了死老婆情節，老伯還騙編出一段兒子和新婚妻子在德國出車禍、兒子搶救後不治、婚妻子無法回國、婚妻子原來懷孕還上吊自殺等大謊言，好死不死女房東全部信了，每次都借他錢，5年內被騙了逾273萬人民幣（約1200萬新台幣），直至老伯的女友致電她道出真相，她才知受騙。網友認為女房東實在太善良，但不少人認為她很可能是動了情。

安徽省蚌埠市淮上區人民檢察院處理一單特別的詐騙案，調查後日前終拘捕63歲張姓男子，指他涉嫌在2014年6月至2019年12月期間，連續詐騙丁姓女房東179次，騙取約1200萬新台幣，張伯被控詐騙罪。

案情指，63歲的張伯原本在淮南開餐廳，但覺得餐廳環境欠佳，2014年來到蚌埠市，打算在義烏商貿城附近開餐廳。有天他在路邊電線杆見到廣告，找到丁姓女房東，他自稱是做海鮮生意的大老闆，後來樓沒租成，反而和女房東做了朋友。

他第一次騙錢是在同年6月，以周轉為名要女房東借8000元人民幣（約3萬5新台幣），女房東當他是朋友毫不猶豫轉帳，接下來的時間，張伯用各種藉口不停借錢，金額由幾百至幾萬元不等，騙徒常用的藉口例如老婆死了，他很快就說了出口，女房東又馬上借他錢辦後事。

後來的藉口層出不窮，2015年張伯說自己兒子和新婚妻子在德國出車禍，兒子急需醫藥費，然後又說兒子在那邊搶救後不治，要錢辦後事，倖存的新婚妻子又沒錢回國等，房東有求必應，到後來張伯又編出新婚妻子原來已懷孕但卻上吊死了的事，而且兒子留下一屁股債等，又成功詐騙不少錢。

疑犯接連編出一堆狗血劇情，但女房東全都相信，網友直言她實在太善良，「這就是富婆嗎？」，又指疑犯根本遇到女菩薩，但卻得寸進尺。雖然法院未透露女房東的年齡，但有些網民認為她不可能完全看不出疑點，質疑她可能是對疑犯動情，才會放下戒心被騙近200次。

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文章授權轉載自《香港01》