小黃司機誤收10倍車資尋人歸還 又送還遺留手機網讚：好司機

計程車司機與乘客的糾紛時有聽聞，但業界仍有不少良心好司機，近日1名司機在網上發文，指早前有客人誤將港幣千元「金牛」當成100元鈔票，他一個不留神收下，希望借帖文找回該客人，以便歸還900元；在等候與相關客人聯絡期間，該司機再於翌日發文分享幫助乘客找回手機的故事，引來網友大讚「誠實好司機」、「良心錢」。

該名計程車司機早前在facebook群組「計程車司機資訊網 Taxi」發文，指上周三（26日）有乘客誤將1張1000元「金牛」當成100元鈔票支付車資，他當下也沒有留意到便收下和找續。他後來才發現收錯錢，便希望相關乘客看到帖文後能與他聯絡，「我可以退還$900餘額給你」。

事隔1天，同一司機再於群組發帖，指他仍然未找到該名多付900元的乘客，但當天工作時又遇到好乘客。他稱上周六（29日）接載1名男乘客到尖沙咀圓方後，對方下車時遺留下其手機，他很快便將手機歸還，並獲500元薄酬，「多謝這位先生的一片心意，祝好人一生平安」。

行好事必得讚賞，大批網友看過帖文後紛紛大讚樓主心地善良，「好心司機難得」、「誠實好司機，祝你生意興隆」、「司機大哥好好人」、「你真是好司機」。

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文章授權轉載自《香港01》