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女與夫爭執後跳江被沖走 勇男急奔百米邊跑邊脫衣跳江救一命

香港01 / 撰文：朱利安
5月20日浙江永康市發生1宗女子跳江輕生案，幸好有途人出手救助，成功將女子救回岸上。（微博影片截圖）
5月20日浙江永康市發生1宗女子跳江輕生案，幸好有途人出手救助，成功將女子救回岸上。（微博影片截圖）

浙江省早前發生1宗女子企圖跳江自殺的案件，幸有3名男子出手相救，成功挽回一命，涉事女子與夫丈爭執後，竟跳下水流急湍的江中輕生，有男途人狂奔百米至下游，邊跑邊脫衣跳江救人，在其他2男子幫助下，成功把女子拉回岸邊，救人勇者待女子恢復知覺後便默默離開現場，不求回報，這宗救人義舉引來網友激讚。

事發於本月20日下午，現場為浙江永康市的「永康江」，由於數天前降雨量大，永康江的水位高且湍急，1名女子與丈夫爭吵後跳江輕生，隨即被急流沖走。2名男途人看到永康江有衣物和女子的背部浮在水面，立即沿着護欄狂奔至較下游的位置，其中1人看準時機跳江救人，捉緊已經昏迷的女子，另一男子則在岸上遞鐵棍接應，另1名72歲伯伯看到救人情況，也上前出手幫忙，3人合力將女子拉回到岸邊，並施以心肺復甦法。

男子脫衣準備跳江救人（微博影片截圖）
男子脫衣準備跳江救人（微博影片截圖）

獲救女子其後終於蘇醒，起初趕到岸邊的2名男途人便默默離開，整個救人過程只花了3分鐘。當地警方趕到現場後聯絡女子的丈夫，女子在其陪同下送往醫院救治。

事後有記者透過警方提供的資料，找到曾跳江救人的42歲男子，他受訪時表示，「這是舉手之勞，是個人都會這麽做的」。他憶述事發時經過江邊，形容當天他正準備去見客，剛好聽到有人大叫道「有人落水了」，由於自己水性好，縱使當時水流非常急且深，他也沒有多想便跑到下游救人，後來也只有妻子得知此事，行好事也沒打算張揚。

跳江救人的男路人事後受訪指，「這是舉手之勞，是個人都會這麽做的」。（網路圖片）
跳江救人的男路人事後受訪指，「這是舉手之勞，是個人都會這麽做的」。（網路圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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