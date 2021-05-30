淘寶網購膏藥無效！買家留負評後收神秘包裹 驚見壽衣嚇到失眠

網購後留下評價是很平常的事，但怎想到1個負評竟惹來「死亡恐嚇」？中國有女子在淘寶網購買藥膏，試用後認為沒有效果，因而留了負評，後來竟收到1個不明來歷的包裹，一拆開發現是2套壽衣，頓時嚇到失眠。警方調查後證實，包裹由該店舖寄出，以報復留負評行為。

住在中國重慶江北的梁小姐，早前收到一則取貨通知訊息，由於近日未有網購，讓她感到很疑惑，不過還是在下班回家時順道去取包裹，查看單據發現收件人的姓名、手機號碼、地址等均正確無誤，但商品描述則寫着2套男女裝「紙衣」（壽衣）。她見狀即感到很害怕，不敢拆開包裝查看貨品內容。

梁小姐其後回想，她在上月中從淘寶網購買1款皮膚藥膏，試用半個月後仍不見效果，遂留下負評，並要求賣家退款及退貨。當時該店客服人員即對梁小姐惡言相向及各種辱罵，相信寄送壽衣一事或許與此客服有關。她曾按單據上發貨人的聯絡資料致電，卻無人接聽，最終帶着包裹到警署報案。

警方調查後，證實2套壽衣確實由該名客服寄出，涉事店舖已將他辭退。不過梁小姐表示，該客服人員應向她道歉，稱自已被嚇得好幾天不敢睡覺，心靈受創。

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文章授權轉載自《香港01》