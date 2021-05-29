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小學霸故意考第二名「比較划算」老師給高度評價：可造之材

聯合新聞網 / 綜合報導
小學霸把自己為什麼考第二名的原因寫在作文裡，連老師看了都嘖嘖稱奇。 示意圖／ingimage
小學霸把自己為什麼考第二名的原因寫在作文裡，連老師看了都嘖嘖稱奇。 示意圖／ingimage

絕大多數家長都會希望自己孩子在學校能有好表現，成績能名列前茅，只要達到標準或是約定好的目標，可能就會拿獎品作為獎勵，鼓勵孩子繼續加油。近日在中國有一名小學生，本身是學霸，每次考試都是全班第一名，但這次他卻故意考了第二名，他也在作文內寫下原因，連老師都給予高度評價。

根據「騰訊網」報導，最近在中國有一篇名為「成績很穩定」的小學生作文爆紅，內容提到這名小學生是學霸，一直都是班上的第一名，不過在一次期中考裡，這名小學霸卻退步一名，變成了第二名，讓老師跟家長都相當意外，小學霸也在作文中寫下原因，他提到爸爸認為他成績退步了，但小學霸堅持自己成績很穩定，沒有退步。

小學霸表示自己是故意考第二名的。 圖／騰訊網
小學霸表示自己是故意考第二名的。 圖／騰訊網

爸爸堅持問下去後，小學霸才表示這次是故意考第二名的，因為他和原本第二名同學商量後，發現讓他考第一名「比較划算」，問到這邊爸爸還是不明白自己兒子在說什麼，這時小學霸才解釋，因為如果自己考第一名，爸爸只會給他100元(約442台幣)，而另一位同學考第一名的話，他的爸爸會給他1000元(約4,429台幣)獎勵。

於是小學霸就和同學商量讓他考第一名，同學就會把爸爸的獎勵分給他一半，小學霸在對比後發現這樣「比較划算」，於是就故意退後一名，考第二名，把原本的第一名讓給了同學，老師看到這篇文後也表示「孺子可教、可造之材」，得到高度評價。老師認為從這篇作文中，可以看出這位小學霸思維方式非常靈活，能夠換個角度思考問題，讓人眼前一亮，值得同學們學習，這篇作文也拿到了「優+」的好成績。

作文

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