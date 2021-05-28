黑龍江高中男女「激戰」片瘋傳 監視器離奇數次轉視角對焦

中國大陸網路近日瘋傳一段監控片段，指黑龍江科技大學有一男一女在學校教室內發生性行為。有網友更宣稱，片段中的女大學生已經跳樓自殺。

事發在5月16日下午1時至2時之間，當時教室空無一人。片段所見，兩人最初已經在教室的角落擁吻纏綿，情到濃時就當場發生性行為。不過有一點值得留意，監控鏡頭曾經數次改變視角或重新對焦，疑似背後有人為操作。此外，有眼利網友更發現，女生在發生性行為期間，曾經一度望向鏡頭方向，似乎早已知悉有監控存在。

哈爾濱市警方相關工作人員在回應傳媒查詢時指，將會就上述事件進行調查。另一方面，黑龍江科技大學黨委宣傳部表示，學校已在調查不雅監控片段被洩漏一事，同時又澄清「女生跳樓」的消息是謠言。

對於片段在網上瘋傳一事，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍稱，將監控片段在網上公開涉嫌侵犯他人私隱，不但引起關注，亦對當事人和學校造成不良影響，於犯罪行為，罪名包括有侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪、傳播淫穢物品罪等。另上海大邦律師事務所律師丁金坤亦稱，法律上學生在教室內行為不當是違反校紀，應以校規處理，「此次幸好教室無人，情節輕微，否則在公共場所發生關系，有傷風化，也將被治安處罰。」但公開片段的人就罪責嚴重，已涉嫌侵犯他人私隱，同時也涉嫌淫穢，須承擔民事責任。

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文章授權轉載自《香港01》