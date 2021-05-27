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椅凳及螢幕從天而降！女酒後與男友吵架從15樓扔百件物品摔街

香港01 / 朱加樟
浙江一名女子酒後因與男友吵架，從高樓窗戶扔下高跟鞋、電腦螢幕、凳子等共123件物品。 圖／澎湃新聞
浙江一名女子酒後因與男友吵架，從高樓窗戶扔下高跟鞋、電腦螢幕、凳子等共123件物品。 圖／澎湃新聞

浙江嘉興一名女子因酒後與男友爭吵，從15樓的家中接連往樓下扔了123件物品洩憤。該女子目前已因涉嫌高空拋物罪被警方採取刑事強制措施。

根據《澎湃新聞》25日報導指出，在17日傍晚，嘉興一個住宅區接連傳出異響，居民發現凳子、電腦顯示器、高跟鞋、衣服、毛絨玩具等接連從15樓一處窗口扔出來，所幸沒有砸到人。

警方到現場後找到肇事者桂姓女子。當時桂女處於酒醉狀態，被送至醫院醒酒後接受警方傳喚。據了解，當天傍晚，桂女酒後與男友爭吵，為發洩情緒，不斷將家中物品從窗台拋出。經警方清點，拋下來的物品有123件，而樓下就是大廈走廊。

中國自3月起施行《刑法修正案（十一）》，「高空拋物」成為獨立罪名，規定從建築物或其他高空拋擲物品，情節嚴重者，處一年以下有期徒刑、拘役或管制，並處或者單處罰金。

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文章授權轉載自《香港01》

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