椅凳及螢幕從天而降！女酒後與男友吵架從15樓扔百件物品摔街
浙江嘉興一名女子因酒後與男友爭吵，從15樓的家中接連往樓下扔了123件物品洩憤。該女子目前已因涉嫌高空拋物罪被警方採取刑事強制措施。
根據《澎湃新聞》25日報導指出，在17日傍晚，嘉興一個住宅區接連傳出異響，居民發現凳子、電腦顯示器、高跟鞋、衣服、毛絨玩具等接連從15樓一處窗口扔出來，所幸沒有砸到人。
警方到現場後找到肇事者桂姓女子。當時桂女處於酒醉狀態，被送至醫院醒酒後接受警方傳喚。據了解，當天傍晚，桂女酒後與男友爭吵，為發洩情緒，不斷將家中物品從窗台拋出。經警方清點，拋下來的物品有123件，而樓下就是大廈走廊。
中國自3月起施行《刑法修正案（十一）》，「高空拋物」成為獨立罪名，規定從建築物或其他高空拋擲物品，情節嚴重者，處一年以下有期徒刑、拘役或管制，並處或者單處罰金。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言