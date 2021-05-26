搭上人夫兩度懷孕男方拒離婚 情婦由愛生恨扮醫生毒殺原配

因愛成恨而做出過激行為不單是電影情節，現實中也有令人心寒的個案。中國大陸一名女子與有婦之夫交往三年，其間兩度懷孕，但男子仍拒絕離婚逃避責任，終令女子動殺機，趁正室入院動手術時，假扮醫生為正室注射可致命的氯化鉀報復。幸護士及時發現並揭發事件，女子最終因故意殺人未遂罪成被判監6年。

山西太原杏花嶺區人民法院早前審理一宗謀殺案，女被告王玲（化名）與有婦之夫何云（化名）發展長達三年的婚外情。其間王玲兩度懷孕，第一次決定接受人工流產，至2019年3月再次發現懷孕時則想生下孩子，惟告訴何云後對方卻愛理不理，不但拒絕離婚，又一直逃避責任。

同年5月中，何云的妻子郭麗（化名）因急性盲腸炎到山西醫科大學第二醫院接受治療，何亦陪同入院照顧，令王玲非常不滿。數日後何云再次向王玲表示要致電給妻子，令她氣得萌生報復的念頭，「我和何云說過不要在我面前提郭麗，5月18日晚上，何云和我說要給郭麗打電話，我非常生氣，但又不能和何云生氣，所以更恨郭麗了」。

5月19日早上，王玲在網上搜尋包括「怎樣搞垮一個人」、「怎樣讓人毫無察覺吃下安眠藥」、「怎樣讓一個人死像正常死」、「怎樣意外死才能賠保險」、「怎樣開車出意外」、「車怎樣會出事」等資料，又搜索過「老鼠藥」、「砒霜」和「氯化鉀」等關鍵字。

由於王玲於護理學校畢業，有一定醫學知識，她決定趁郭麗住院，以直接注射大劑量氯化鉀到對方體內的方式報復，「我知道這樣可能會導致郭麗死亡，可我還是想報復她，何云愈關心郭麗，我就愈恨郭麗」。當日下午，何云原本答應王玲到政府為兩人的孩子登記資料，其後卻反口說「我去不了」，令王玲狠下心腸決意下毒手。

她遂到家附近的診所購買2支10毫升的液態氯化鉀和2支針筒，又買了醫用口罩及醫師白袍。當晚約10點，她從住所乘車到郭麗留醫的醫院，穿上事先準備好的醫師袍及口罩，並於醫院的廁所內，將其中一支氯化鉀先抽出3毫升擠到馬桶，剩下的7毫升則抽進針筒，並放於醫師袍的右邊口袋作準備。

到達郭麗的病房後，王玲以醫生口吻表示要為她「補鉀」，隨即為她注射約0.1毫升的氯化鉀，郭麗痛得大哭，問她能否改為將藥加進輸液管上的小壺內。不過當王玲在壺內加了不足2毫升的氯化鉀時，郭麗再次難忍痛楚呼叫護士協助，護士趕至時發現情況有異，及時停止輸液，同時向主診醫生核實當晚沒有安排任何注射，揭發事件後即時報警。

當地警方經調查後拘捕王玲，案件交太原市杏花嶺區人民法院審理。法院指王玲故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪，但因犯罪未遂並獲受害人諒解，可酌情從輕處罰，最終判王玲故意殺人未遂罪成，判處有期徒刑6年。

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文章授權轉載自《香港01》