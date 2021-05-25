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女吃到飽拿「上百顆鮑魚」老闆錄影羞辱 網反轟：開不起就別開

聯合新聞網 / 綜合報導
女子因為拿太多鮑魚，受到老闆關切。 圖／網易新聞
女子因為拿太多鮑魚，受到老闆關切。 圖／網易新聞

自助Buffet餐廳只要花一次錢，就能吃到各式各樣的菜色，是許多民眾的最愛。大陸一名女子22日到餐廳吃海鮮自助餐，結果他拿了一大盤上百個鮑魚而受到老闆關注，老闆甚至不滿的畫面錄下來po上網，網友認為老闆的行為「很小氣」，直呼「玩不起就別開自助」。

綜合陸媒報導，22日時河北秦皇島一名女子到吃到飽自助餐廳用餐，女子一次拿了逾百個鮑魚在桌上大快朵頤，沒想到此舉被老闆看見，便拿起手機朝著女子錄影，語帶嘲諷地問她「這麼多鮑魚吃得完嗎？」，女子則回應可以，老闆又繼續說「花多少錢吃的啊？118元(約新台幣512元)對不對，不限時限量是不是？」。

這時女子沒有回答，尷尬地避開了鏡頭，老闆見狀只能無趣的離開，臨走還不忘在酸一句「多吃點啊！就愛吃鮑魚，別的都不愛吃」，讓女子無話可說，只能低頭繼續用餐。

這一幕被po上網後，網友議論紛紛，有人認為「老闆沒有經過客人同意就拍攝，這不但讓客人很尷尬外，還有侵犯人家隱私的問題」、「這很正常吧，自助餐我喜歡吃什麼就單一吃什麼，老闆捨不得了？」、「沒浪費就行，開不起就別開」。

不過也有人認為「其實自助餐就是要讓每一個人花錢吃飯，還以為自己賺了，其實其中只會有一兩種高品質食材，而且這些食材通常每次只上一盤，一天只上幾盤，隔多久出都是固定的」。

自助餐店

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