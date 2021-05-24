打耳洞後3個月沒處理傷口 女大學生染菌「險癱瘓」

近日於中國大陸廣東珠海19歲女大學生曉敏（化名）早前去打耳洞時受傷，詎料3個多月以來期間一直沒有處理傷口，最終感染金黃色葡萄球菌，造成左側骶髂關節膿腫，更差點癱瘓。

曉敏近日因左下肢疼痛跛行一個多月，無法獨自走動，遂在家人的陪同下到廣東省中醫院珠海​​醫院骨六科就診。檢查後，醫生初步診斷為左側骶髂關節膿腫形成，更發現曉敏差點癱瘓，經詢問病史，才得知元兇竟是打耳洞，皆因發病前3個月她打耳洞後，左側耳垂反覆間斷性地滲液，惟她和家人一直沒有處理傷口。

明確病因及診斷後，醫生隨即進行左側骶髂關節膿腫切開灌洗引流手術，通過組織標本培養和病理組織活檢術確定為金黃色葡萄球菌感染。通過規範抗感染治療，在術後兩星期，曉敏恢復良好，已可獨自走動。

醫生稱，曉敏所感染的金黃色葡萄球菌，屬典型的人類化膿感染中最常見的一種細菌。他表示，打耳洞屬有創性操作，如不規範會大大增加這種細菌的感染機會。

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文章授權轉載自《香港01》