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瀋陽大爺大媽「吊脖子健身」超狂　網驚：晚上會嚇死

香港01 / 陳進安
遼寧瀋陽一處公園因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。圖／影片截圖
遼寧瀋陽一處公園因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。圖／影片截圖

大陸不少老年人為了改善健康狀況，都會熱衷於各種健身方式，如到公園跳廣場舞等。然而，遼寧瀋陽一公園健身角近日引來大批網友注意，皆因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。

57歲孫榮春自稱是此項健身運動的發明者，並自製研發了牽引裝置，強調其能修復頸椎疾患等。他更聲稱，發明今年還獲得了國家專利

影像顯示，「吊脖健身」的大爺大媽們利用樹上掛著的牽引裝置，熟練地將頭掛上去，不少人更讓自己腳部懸空。在他們當中，有人掛脖後會盪鞦韆，有人會原地扭腰，更有人掛脖跳舞，滿臉享受。據孫榮春介紹，吊脖式健身可以修復頸椎疾患，改善頸肩患處，更曾有網民不遠千里乘飛機趕來體驗。

雖然現場的大爺大媽們在孫榮春的指導下，才能熟練地進行鍛煉，但該種健身方式還是引發安全疑慮。有網友認為，這種健身方式雖然好，但卻存在危險性，可能會因樹枝斷裂造成摔傷。不過也有人指該牽引裝置好用又實惠，對頸椎病患者來說是福音，又認為任何運動都有危險性，只要保證好安全就行。

許多網友們看了都紛紛留言，「好怕有孩子模仿我」、「只想問問，樹受得了嗎？」、「『自掛東南枝』終於成了現實！」、「這要晚上出門看見樹上掛著一流二，必須活活嚇死」、「就怕有人在上吊自殺的時候，或是不小心掛到，而大家以為他在做這項運動」。

據了解，醫學上，牽引確實是頸椎疾病的康復方法之一，其旨在通過延展頸椎周圍的軟組織，增大椎間空隙，以解除神經壓迫和椎動脈的扭曲，緩解肌肉痙攣。不過有關方法需用到特製的牽引帶和裝置，並最好在專業人士指導下操作。

微博名為「協和醫生Do先生」的網友則指，雖然孫榮春的發明獲取了相關專利，但不代表這就是科學且適用於大眾的鍛煉方法。他強調，這種鍛煉方法存在很大的安全隱患，盲目使用其鍛煉可能會造成頸椎，脊椎等損傷。

遼寧瀋陽一處公園因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。圖／影片截圖
遼寧瀋陽一處公園因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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