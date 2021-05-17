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性感「裸聊正妹」鏡頭前突脫光光 自揭真面目結局超警世

香港01 / 卡洛兒
一名長髮貌美女主播在鏡頭前搔首弄姿，沒想到真面目讓眾網友嚇壞。圖／取自警花說微博
一名長髮貌美女主播在鏡頭前搔首弄姿，沒想到真面目讓眾網友嚇壞。圖／取自警花說微博

騙徒的手法層出不窮，即使面前是絕色美女，都不要輕易相信。中國大陸一支短片近日在網路瘋傳，顯示一名長髮美女在鏡頭前搔首弄姿，身上只穿著黑色蕾絲性感內衣，但突然像脫衣服般揭開自己的真面目，大家才恍然大悟原來這位裸聊「女主播」，竟是由男子假扮，嚇得網友驚呼：「在拍《畫皮》嗎？」

中國大陸浙江警花團隊在官方微博「警花說」發放一支影片，片段開始時有一名身材姣好的長髮美女，皮膚白皙，只穿著性感胸罩，朝向鏡頭搔首弄姿。下一秒「她」卻從後頸部分把「皮膚」像脫衣服般拉開，假乳脫掉後胸前瞬間變得平坦，片中主角接着還把臉皮撕開，才揭撓這位「裸聊正妹」是由男人假扮，人皮面具配上手機濾鏡，令人完全看不出破綻。

女主播突然將身上皮膚從後頸撕開，露出平坦上身，網友才發現是男扮女裝。圖／取自警花說微博
女主播突然將身上皮膚從後頸撕開，露出平坦上身，網友才發現是男扮女裝。圖／取自警花說微博

影片中的女警還提醒，「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了。」而片尾亦打出警告字句，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙」。

影片對網友來說絕對是震撼教育，不少人都聯想到電影《畫皮》的恐怖情節，又指這不是裸聊，「是聊齋了嗎？」，有網民友就笑言「世界上最能騙男人錢的還是男人呢」。

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文章授權轉載自《香港01》

騙徒 詐騙 賭博

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