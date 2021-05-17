聽新聞
test
0:00 / 0:00
性感「裸聊正妹」鏡頭前突脫光光 自揭真面目結局超警世
騙徒的手法層出不窮，即使面前是絕色美女，都不要輕易相信。中國大陸一支短片近日在網路瘋傳，顯示一名長髮美女在鏡頭前搔首弄姿，身上只穿著黑色蕾絲性感內衣，但突然像脫衣服般揭開自己的真面目，大家才恍然大悟原來這位裸聊「女主播」，竟是由男子假扮，嚇得網友驚呼：「在拍《畫皮》嗎？」
中國大陸浙江警花團隊在官方微博「警花說」發放一支影片，片段開始時有一名身材姣好的長髮美女，皮膚白皙，只穿著性感胸罩，朝向鏡頭搔首弄姿。下一秒「她」卻從後頸部分把「皮膚」像脫衣服般拉開，假乳脫掉後胸前瞬間變得平坦，片中主角接着還把臉皮撕開，才揭撓這位「裸聊正妹」是由男人假扮，人皮面具配上手機濾鏡，令人完全看不出破綻。
影片中的女警還提醒，「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了。」而片尾亦打出警告字句，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙」。
影片對網友來說絕對是震撼教育，不少人都聯想到電影《畫皮》的恐怖情節，又指這不是裸聊，「是聊齋了嗎？」，有網民友就笑言「世界上最能騙男人錢的還是男人呢」。
延伸閱讀：
細思極恐│日本美女OL電梯自拍 2個驚慄位揭真身是50歲大叔
名模Rosemary母親被電話騙徒假扮內地官員呃錢 痛失2000萬報警
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言