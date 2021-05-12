婚禮噴火表演誤觸消防灑水系統 婚宴頓變水舞間賓客當頭淋

結婚是人生大事，不少人都會想辦得轟轟烈烈，中國大陸近日就出現1個讓賓客畢生難忘的婚禮，現場請來變臉噴火表演，卻不小心觸碰了酒店的滅火系統，結果瞬間下起「滂沱大雨」。

中國大陸一段婚禮短片在網上瘋傳，影片在本月初於福建褔州市永泰縣1間酒店拍攝，當時1對新人正進行婚禮，並讓來賓觀賞變臉噴火表演，沒想到火焰竟意外啟動了天花板的消防灑水系統，大量的水從天花板噴灑下來，現場即變成「水舞間」，賓客紛紛起來狼狽走避。

影片引起網上嘩然，大家都表示這個婚禮必定令人非常難忘，又指現在婚宴要噴火娛賓也太誇張了。有網民則爆笑大讚酒店的防火系統不錯，「消防檢查可以免了」、「沒失靈，合格！」。

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文章授權轉載自《香港01》