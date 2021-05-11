三只金錢豹脫逃多日 杭州動物園遭批瞞報

中國浙江省的「杭州野生動物世界」近日發生一起三只金錢豹脫逃的事件，根據中國媒體報導，在經過多日的搜捕後，動物世界已順利抓到兩只脫逃的金錢豹，並正努力搜捕第三只金錢豹。

根據新浪網10日的報導，杭州市副市長王宏表示，三只金錢豹是在4月19日管理人員在打掃衛生時，趁機脫逃。相關報導稱，杭州當地村民5月1日發現金錢豹的蹤跡，相關消息在5月6日傳開，隔天村民又看見金錢豹的身影。

杭州野生動物世界一開始對外否認金錢豹脫逃的事情，直到8日下午，當地官方才發布消息，證實3只金錢豹從杭州野生動物世界脫逃，野生動物世界也發布致歉信，但並未說明3只金錢豹何時脫逃。

野生動物世界8日發布一個公開聲明寫道：「前期，因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公布會引起恐慌，未及時公布有關信息。」

為了追捕脫逃的金錢豹，杭州當局派出超過1000名民警丶社區干部丶民兵與志願者，對周邊地區進行排查與巡邏，並對學校與養老院進行重點防控。當地警方甚至使用無人機對周邊地區進行搜索。

官方8日宣布抓回兩只金錢豹，搜捕人員也在9日透過無人機發現第三只金錢豹的蹤跡，但是當搜捕人員集合至金錢豹出沒地附近時，它早已脫逃。

在5月10日的新聞發布會上，杭州市林水局表示，5月8日杭州市林業部門成立工作組，發現「杭州野生動物世界」在規章執行上存在嚴重管理漏洞，兩名飼養人員在工作交接班時沒有嚴格按照操作流程，導致3只金錢豹逃逸。

此外，林業部門還發現，野生動物世界的應急處置不到位，管理人員並未在金錢豹脫逃後采取有效措施。野生動物世界還被指控有嚴重瞞報的情況，不僅沒有即時通報相關部門，也沒有及時向社會公布。

當地官方也於10日發布公告表示，杭州市公安局富陽區分局依法對杭州野生動物世界有限公司相關人員因「金錢豹外逃事件」涉嫌犯罪立案調查，5月10日，依法對公司法定代表人丶總經理張德全等五人采取刑事強制措施。

根據中國官媒報導，2017年在寧波一個野生動物園發生一起老虎將誤闖圍欄的男子咬死的事件。此外，2016年北京一個動物園的老虎在一對夫妻離開車輛後，殺死該對夫妻的妻子，並弄傷她丈夫。

(綜合報導)

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