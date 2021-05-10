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驚！女子暴食鮭魚生魚片引腹痛 檢查驚見寄生蟲爬膽管

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸深圳一名女子因為吃了太多鮭魚生魚片引發腹痛，就醫後在膽管內發現兩條寄生蟲。 示意圖／ingimage
大陸深圳一名女子因為吃了太多鮭魚生魚片引發腹痛，就醫後在膽管內發現兩條寄生蟲。 示意圖／ingimage

台灣許多民眾對鮭魚可說是情有獨鍾，其中鮭魚生魚片更是老饕們的最愛。不過大陸深圳一名女子就因為吃了太多鮭魚生魚片引發腹痛，就醫後竟然在膽管內發現兩條超過1公分長的寄生蟲

綜合陸媒報導，廣東深圳一名女子因腹痛，至當地醫院求診，經血液檢測以及影像學檢查後，醫生懷疑患者因為膽囊結石、膽主管結石，繼而引發胰腺炎的症狀，並在患者的膽管內，發現兩條寄生蟲及蟲卵，最後推測可能和4個月前，女子大量食用鮭魚生魚片有關。

醫院診斷報告指出，在淡黃色的膽汁樣液中，有兩條長度超過1公分、厚約1 毫米的淡粉色片狀蟲體。醫生表示這兩條寄生蟲為「中華肝吸蟲」（又稱「華支睪吸蟲」），單一條蟲體便能自體繁殖，平時可能寄生於魚類，或河裡的蝦、蟹體內，若未經高溫處理，遭人類食用後，便可進入人體內的胃、腸道裡，攻擊人類的膽道系統，甚至肝臟系統。

國外因食用大量生食感染寄生蟲的案例層出不窮，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩也表示，生魚可能夾帶「海獸胃線蟲」或「中華肝吸蟲」等，這些寄生蟲溜進人體內，一般得過數周或數月，才會出現慢性腹痛、腹瀉、食欲不振、輕微發燒等症狀，然而這些人有共同特點是愛吃生食，每周至少吃二次以上生魚片或生蠔；此外，因生魚片不新鮮，造成沙門氏菌、大腸桿菌感染的患者也不在少數，因此吃生魚片前，有五點建議：

1.外食應避免來路不明食品。

2.確保魚肉新鮮，冷凍溫度攝氏負12度，食品調製後1小時內食畢。

3.處理生魚片應與熟食分開，避免食材交互汙染。

4.吃鮪魚、旗魚或鮭魚，不宜吃魚皮或內臟，以免吃下過多重金屬。

5.身體不適，尤其出現慢性腹痛、血便或體重下降等症狀，應盡速就醫。

醫生於患者膽管內發現兩條肉眼可見的寄生蟲。圖／翻攝自微博
醫生於患者膽管內發現兩條肉眼可見的寄生蟲。圖／翻攝自微博

寄生蟲 生魚片 鮭魚

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