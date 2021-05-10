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天降一片「數十斤樹葉」擊暈路人 曾有人被砸死

香港01 / 姜庚宇
一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹（又稱「王棕」）上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好就砸到了一名路過男子的身上。 圖／香港01
一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹（又稱「王棕」）上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好就砸到了一名路過男子的身上。 圖／香港01

5月5日下午，廣東佛山路邊發生離奇一幕，一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹（又稱「王棕」）上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好就砸到了一名路過男子的身上。男子當場被擊暈，經過醫護人員現場救護後，才慢慢恢復清醒，並被送往醫院做進一步檢查。

根據《齊魯網》報道，被砸中的男子當即倒地，不省人事，路人發現後急忙報警，警察和醫院的保安人員趕到現場，把壓在男子身上的樹葉抬到路邊，保安人員也推來擔架床。報道引發網友熱議，不少人都表示，直到看到照片中比人還大的樹葉，才相信樹葉可以將人砸暈。附近的居民則稱，這裏的大王椰樹葉掉落時有發生，這已經是第三次。

福建曾有行人被砸中身亡

根據中國媒體綜合報導，全國多地都出現過「大王椰樹葉砸到人」的新聞。早在2015年，中國福建南靖縣就有人被路邊的大王椰樹葉砸中頸部，隨後倒地不起，雖然被送院搶救，但仍因傷勢過重，在半小時後宣告不治。據悉，事發時現場發出「砰」的一聲巨響，而涉事葉片重達30多公斤、長達4米多，當時是從10米高的樹頂掉落。

當地有民眾表示，煮飯用的電磁爐亦曾被樹葉砸到，由於她當時剛好離開，幸而逃過一劫，亦有老婦騎單車經過時，被樹葉砸中後座，只差一點就喪命；甚至有居民的車輛被樹葉砸出一個凹槽。對此，有專家就指出，常生長的大王椰樹葉一般不會脫落，但如果是枯枝或者受到外來襲擊，樹葉便很容易脫落，因此相關部門要加強巡查。

台北設置「頸鏈」防落葉傷人

大王椰子樹在香港也有大範圍栽種，有說法指香港最高的大王椰子樹位於香港動植物公園，高約22米。另據報道，台北市政府會定期對大王椰子樹進行修繕工作，安裝有如「頸鏈」的束帶，防止落葉傷人。

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文章授權轉載自《香港01》

人行道 醫護人員

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