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母親節餐廳激戰片瘋傳！扯頭髮、茶壺狂捶好暴力 網：武親節？

香港01 / 向樂高
陸網瘋傳母親節當日有兩家人為了爭位子大打出手，甚至拿起鐵製茶壺攻擊，場面暴力。圖／取自YouTube
陸網瘋傳母親節當日有兩家人為了爭位子大打出手，甚至拿起鐵製茶壺攻擊，場面暴力。圖／取自YouTube

昨日（5月9日）正值母親節，疫情下仍有不少人到餐廳與媽媽吃飯慶祝，惟社群網站瘋傳一段短片，指有兩家人在餐廳內為爭桌吃飯，竟當場大打出手！現場有女子狂扯另1名婦人的頭髮，亦有男子舉起鐵茶壺向對方陣營女子狂捶，更有人「打破碗」展開攻擊，場面十分暴力又混亂，更不斷有人互相指罵及高呼「報警」，暫未知最終是否有人被捕。

片段在陸網瘋傳，網友形容母親節變成「武親節」，甚至稱事件是「正宗打他X母」，惟未能確定案發地點。有網友分析，指片中人士說不純正廣東話，有些說話更完全聽不明白，加上店內的海報似有簡體字，衣着打扮不太像香港人，故相信事發地點並非香港。

網上瘋傳的影片長4分18秒，只見約10人圍在餐廳的1張圓桌在爭吵，更有推撞動手的場面，在場有最少4名店員勸阻，但場面漸漸失控。畫面可見，1名穿黃衣的女子最勇武，被身穿黑色底白色波波連身裙的女子拉手後，立刻出招狂扯對方頭髮還擊，另一名灰衣長髮女則當場「打破碗」，似有進一步攻勢。黃衣女則拉扯黑衣女的頭髮，旁人拚命想將2人分開。

女子組戰況激烈之際，桌子另一端的白衣色四男子拿着鐵茶壺上前，雖然之間有店員擋着，眼鏡男仍大力把茶壺向1名紫衣女猛捶，最少打中她左肩2下，當場發出巨響，如非手不夠長，恐怕會捶中頭部，後果更嚴重。此時黃衣女見有機可乘，竟拿起桌上的保溫水瓶狂揮向黑衣女，幸因被人拉扯着而落空，但打到桌面時已發出巨響，可見力度極猛。此時黑衣女已處於無力反抗的下風，披頭散髮當場崩潰痛哭。其後1名紅衣婦人殺出，執起保溫水瓶欲向眼鏡男「復仇」，但水瓶被搶去，現場人員亦逐漸把兩批人拉開。

隨著爭執越演越烈，雙方人馬開始各持茶壺、水瓶攻擊，店員趕緊將兩家人分開。圖／取自YouTube
隨著爭執越演越烈，雙方人馬開始各持茶壺、水瓶攻擊，店員趕緊將兩家人分開。圖／取自YouTube

從影片可見，雙方人數合共10多人，當中更有數名小孩，成年人打架後仍互不斷相指罵，場面極度混亂。店員為免再因爭桌而起事端，伺機收起桌布，現場不斷有人大叫「報警」，而黃衣女情緒非常激動，終被帶離現場，而至影片完結時未見有執法人員出現，未知如何結尾。

有網友形容戰況激烈，稱是「母親節MMA大賽──家庭組」，亦有人指現場還有很多小孩，成年人不講道理打架，實在是「教壞小孩」，又指這是「武親節」特備節目，是正宗「打他X母」。影片未有交代案發地點，有網友曾傳出是大埔或將軍澳區的餐廳，但亦有人分析，指影片中人的衣着品味跟香港人有點不一樣，而且說話有口音，所以不一定是香港的酒樓。亦有人指出影片見到酒樓內的海報似有簡體字，所以事件有可能是在中國大陸發生，甚至有傳是東莞的1間餐廳。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 母親節

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