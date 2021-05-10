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愛如潮水？情侶海中忘我擁吻 保安狂喊10分鐘：別親了！漲潮啦！

香港01 / 卡洛兒
近日路網瘋傳一段影片，一對情侶在沙灘忘情擁吻，不顧漲潮海水洶湧。圖／取自微博
近日路網瘋傳一段影片，一對情侶在沙灘忘情擁吻，不顧漲潮海水洶湧。圖／取自微博

情到濃時，眼中除了另一半，周圍一切都自然被無視。網上瘋傳一對情侶上海漁人碼頭的海中忘我擁吻時，完全顧不及潮漲時海水襲來的危急性，就算其他遊客已紛紛上岸，或者浪花如何澎湃，都不夠他們心中的愛火熱烈。不過，現場盡責的保安員還是忍不住打斷，大喊「別親了！漲潮啦！」，場面非常爆笑。

一段影片近日在陸網上熱傳，事發於上周一（3日）下午，上海漁人碼頭的人工沙灘漸漸被海浪淹蓋，水位達至小腿位置，其他遊客都紛紛上岸，惟一對相當癡纏的情侶還在海中心，繼續享受兩人世界，保安見狀即大喊：「別親了！漲潮啦！」

保安員事後受訪時表示，可能因兩人的位置比較遠，他足足叫了10分鐘，對方也沒有聽到，但眼看潮水愈漲愈高，非常擔心他們的安危，便打算脫鞋子下去勸阻。最終在保安和遊客合力呼喊下，該對情侶平安無事回到岸上。

隨著海水越漲越高，保安與其他遊客一同著急狂喊：「別親啦！漲潮啦！」。圖／取自微博
隨著海水越漲越高，保安與其他遊客一同著急狂喊：「別親啦！漲潮啦！」。圖／取自微博

片段引起網上熱議，網友笑言是真正的「愛如潮水」、「死了都要愛」，又指他們是體驗着「海枯石爛的愛情」。有人則溫馨提醒該對情侶可以去海南島擁吻，「有些地方沙灘比較淺，幾十公尺遠也沒過腰身」。

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文章授權轉載自《香港01》

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