學位論文研究情趣內衣！碩士生：獨特魅力給生活帶來耀眼光芒

遼寧大連工業大學一篇碩士生的學位論文，近日在中國大陸多個網路平台引起熱烈討論，皆因論文是以情趣內衣作為研究主題。

由於論文有提到兔女郎、貓女郎、聖誕女郎、蘿莉塔女僕（Lolita）等字眼，作者被認為是「不務正業」。不過，也有許多網友認為論文除了有研究內衣本身外，還研究了其產生背景等文化意義，學術價值不低。

該藝術設計領域的碩士論文題為《人物角色在情趣內衣延伸設計中的情感表達研究》，來自大連工業大學服裝學院，指導老師為于佐君教授，發表時間為2016年6月。

論文作者認為，從科學理論角度而言，情趣內衣相關的理論探究和文獻論述較少，屬較冷門的領域，故探究該領域具有非凡的價值。作者指，情趣內衣雖在中國已有一定認知度，並佔有一定市場份額，但由於這種新興產業尚未成熟，加上中國傳統文化的束縛，使情趣內衣的設計較為庸俗，導致坊間整體印象較差，而從事相關產業的公司多為中小型企業，生產規模小、技術不成熟，導致高端情趣服飾無法形成主流。

論文引發最多爭議的部分，是「人物角色在情趣內衣設計中的情感表達」、「新娘人物角色在情趣內衣設計中的創新研究」、「新娘人物角色在情趣內衣延伸設計中的創新運用」等篇章。

針對「人物角色」，論文作者分析藝妓、兔女郎、貴妃、空姐、護士、女僕、警察、女王、哥德公主等角色對於男性的情色心理影響，並在「新娘人物角色在情趣內衣設計」中，通過其本學科藝術設計領域專業理論，設計出具有相應元素的情趣內衣樣式，又提供相應圖片範例。

論文作者認為，上述研究較全面地表達女性情趣內衣的思想內涵，一定程度上填補中國大陸情趣內衣領域研究的空白。他又稱通過長期的研究，有產生深深的感悟，了解到情趣內衣不是一種惡俗的產品，而是有著獨特的文化和魅力，給人們的生活帶來耀眼的光芒。

論文作者在最後並強調，由於中國大陸對情趣內衣領域研究甚少，還需要更多的人為此努力。雖然今次的研究也會存在著局限，但依然會帶著熱忱繼續深入研究，「我相信隨著時代變遷，情趣內衣終會贏得人們的新目光」。

遼寧大連工業大學一篇碩士論文《人物角色在情趣內衣延伸設計中的情感表達研究》引來不少討論。圖／澎湃新聞 論文有不少篇幅提到兔女郎、貓女郎、聖誕女郎、蘿莉塔女僕等，使作者被認為是「不務正業」。圖／知乎

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文章授權轉載自《香港01》