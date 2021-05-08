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愛的洗禮？新郎婚鬧遭吊掛空中 「高壓水柱」狂射當場爆衣

香港01 / 記者李納德／報導
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，他無力反抗，只能掩面自保。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，他無力反抗，只能掩面自保。圖／微博影片截圖

中國大陸婚鬧向來為人詬病，虐待新人的方式可謂法層出不窮。日前微博又爆出1段婚鬧短片，河南1名新郎遭人綁在吊車的勾上，再找來水車用高壓水柱朝他身上瘋狂噴射，新郎的西裝禮服都被沖到爆開，現場圍觀的人則在開心拍片，更稱這是「愛的洗禮」，新郎事後表示「這還好」。影片在網上引來一片砲轟，網友批評玩得太過分，「高壓水槍這樣沖人怕是會鬧出人命」。

婚鬧苦主除了新娘，新郎可能都會被玩得很慘。根據大陸媒體報導，這場婚鬧應該發生於5月1日勞動節當天，地點是河南，新郎的朋友為了「祝賀」他大婚，找來吊車及水車，將新郎綁在吊勾上掛在半空，然後用高壓水槍射水進行「愛的洗禮」。

從影片所見，身穿禮服的陸軍裝新郎被人吊起，雙腳離地的他未有反抗，只能在苦笑，然後有個人用高壓水槍直射新郎，水勢太大令新郎抱頭躲避，在半空中不停自轉卻無法落地。

挨了一會水柱後，這時新郎的西裝背部已被噴到爆裂，新郎哥伸手擋住自己的臉，最後西裝褸、裇衫和褲子都被射到破爛，令他露出背部和整條左腿，站在旁邊的親友則笑得很開心，不少人更舉起手機拍片，新郎哥捱過這場射水洗禮後，只淡然地說「這還好」、「不想第二次」。

網友則認為這場婚鬧絕對不好，直斥玩得太過分，而且還將新郎的禮服噴到要報銷，認為根本是惡俗玩意，政府應加以規管；但也有人覺得新郎自己能接受就沒有問題。然而，有留言認為高壓水槍這樣向人噴射，是有可能「鬧出人命」，「這是要喜事喪事一塊兒辦啊」。

河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，禮服被噴到破裂。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，禮服被噴到破裂。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，禮服被噴到破裂。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起用高壓水柱狂射，禮服被噴到破裂。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。圖／微博影片截圖
河南爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。圖／微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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