逛市場驚現「魚肚鼓起」 剖開竟見被白色塑膠杯塞滿

日前中國一名男子在市場買魚時，意外發現發現魚販上一條魚的肚子詭異的腫脹，便好奇請魚販老闆將其剪開，沒想到切開後的魚肚裡竟藏有一個微破損的塑膠杯，讓男子感到非常震驚。

綜合陸媒報導，中國山東煙台的于先生在5日到市場買魚時，發現魚攤上的某隻魚的魚肚特別的腫脹，甚至在徒手按壓魚肚時聽到怪異的聲音，便想好奇請魚販老闆將其剖開查看，沒想到切開後竟發現一個完整白色的塑膠杯，雖然已經快碎裂成兩半，但還是能清楚看到它的形體。

對於當下發現時的狀況，于先生說明，當下用手捏了一下其實就有發現明顯的塑膠感，就讓魚販拿剪刀剪開，沒想到從魚肚取出的竟然是外帶打包的的那種塑膠餐盒。對此，他也推測，這很可能是這些外帶食物的垃圾流入大海後，被魚誤當成食物而吃下肚。而魚販老闆也補充表示，這其實不是第一次遇到這種情況，之前還曾在魚肚子裡面發現易開罐。

此文一出，不少網友見這驚悚的照片後，紛紛表示「我都懷疑現在海鮮過敏的人越來越多，跟海洋汙染有關」、「保護環境，人人有責」、「好諷刺！」、「真的希望不要亂丟垃圾，做好垃圾處理！」、「海洋並不是垃圾的最終歸宿，人類才是」、「還是要少點外賣，少用塑膠品」。