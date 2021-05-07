快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻醉失效手術中突驚醒！陸女感受「切腹」之痛如瀕臨死亡

香港01 / 記者彭琤琳／報導
圖為手術室的監控錄像畫面。圖／南方都市報
圖為手術室的監控錄像畫面。圖／南方都市報

廣東深圳市一名葉姓女子上月在坪山區醫院接受手術，由於麻醉醫師不在身邊看護，麻醉藥輸液管長時間堵塞未流通無人察覺，她在手術途中因藥效不足驚醒，卻又因為說不出話，只能強忍腹部被割開的痛楚，近乎絕望。

事發在4月14日，據葉女士憶述，她在接受手術時為全身麻醉，在注射麻醉藥物後有短暫失去意識，但不久後卻突然甦醒，並能清晰感知到手術細節和聽到醫生對話。

葉女士事後也寫下日誌，述說自己的當時感受：「一陣巨痛傳來，我驚醒了！我感覺到有刀片在切割我的肚臍……很快我感覺我的肚皮開始充漲，內臟揪扯攪動，接下來是右下腹的切口和左腹的切口，電刀緩慢切割鑽進我的體內，那種疼痛與恐怖的觸感讓我感覺到絕望恐懼。」

由於部分麻醉藥作用和插上喉管，葉女士身體不受支配且無法發出聲音，只能盡力睜大眼睛，眼睛哭到紅腫，醫生卻沒在意。待藥效消退後，葉女士盡力抖動雙腳，醫生才發覺問題。葉女士在日誌中形容這次手術過程「可能是瀕臨死亡的感覺」，給她造成巨大心理傷害。

據悉，全身麻醉的手術理應需要麻醉醫生全程看護，在全麻手術中，病人長時間清醒屬異常狀況。據葉女士的朋友王先生透露，有護士告訴他，本來應該負責這場手術的麻醉醫生當時曾離開手術室，後來發現病人的異常反應，才找來麻醉科主任來接手調整。

王先生查看手術室的監控影像發現，當時葉女士麻醉藥輸液管長時間堵塞，卻無人察覺，「醫生說當時是因為麻醉輸液管折疊堵塞，導致麻藥只輸了五分之一，人才會醒來。」王先生還稱，大部分醫院都有明令禁止醫生在進行手術時使用手機，但查看監控時，發現醫生有短暫接聽電話。

據悉，麻醉科主任已向王先生解釋手術中葉女士甦醒的原因，但未有回答為何長時間沒有發現病人的異常，僅表示這是管理不到位和疏忽，並作出口頭道歉。王先生則表示，葉女士術後的狀態一直不好，已要求醫院出示正式書面道歉以及事故後遺症責任承諾函。如今手術已過去兩周，他指責院方仍在試圖推脫責任，沒有採取積極的態度去回應問題，並拒絕患者訴求。

坪山區衛生健康局回應事件時稱，工作人員表示尚不了解事件的具體情況，將對此事進行調查，如情況屬實，會對醫院做出相應處罰。

延伸閱讀：

浙江10歲男童割包皮！術後病危入ICU搶救6天 網友質疑家長有隱瞞

如何決定麻醉的方式？麻醉科醫生評估風險 為病人全面把關

文章授權轉載自《香港01》

手術

相關新聞

「孫悟空」被遊客餵食 網友羨慕：這就是理想工作

五一假期期間，河北太行五指山景區內，一名工作人員扮成孫悟空的樣子、模擬被壓五指山下的情景，與遊客互動。期間，不少兒童對「...

逛市場驚現「魚肚鼓起」 剖開竟見被白色塑膠杯塞滿

日前中國一名男子在市場買魚時，意外發現發現魚販上一條魚的肚子詭異的腫脹，便好奇請魚販老闆將其剪開，沒想到切開後的魚肚裡竟藏有一個微破損的塑膠杯，讓男子感到非常震驚。

麻醉失效手術中突驚醒！陸女感受「切腹」之痛如瀕臨死亡

廣東深圳市一名葉姓女子上月在坪山區醫院接受手術，由於麻醉醫師不在身邊看護，麻醉藥輸液管長時間堵塞未流通無人察覺，她在手術途中因藥效不足驚醒，卻又因為說不出話，只能強忍腹部被割開的痛楚...

雲南滇池「腰」沒了！上千建築入侵 南岸驚現「水泥山」

中央第八生態環保督察組督察發現，雲南昆明著名景區滇池出現「環湖」貼線開發問題，占地逾三千畝的養生養老度假區項目，大量房...

愛的「洗」禮 新郎綁吊車狂噴水柱 西裝炸裂成破布

「鬧洞房」是華人傳統習俗，常有不少奇葩的鬧洞房形式。河南近日有一名新郎便被好友五花大綁在吊車上高高吊起，正面承受高壓灑水...

男童連環拳打上海迪士尼「小熊維尼」人偶 父態度強硬惹批

中國大陸網路周四（6日）流傳上海迪士尼樂園一幕打人片段，當時一名男童突然朝一名扮演小熊維尼的工作人員肚子使出連環拳。其後，片段出現工作人員和孩子父親交流的畫面，惟畫面中父親不但沒有誠懇道歉，還不滿工作人員為何針對孩子，態度遭到網友廣泛批評。目前，迪士尼方面未有作出回應，具體經過尚待釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。