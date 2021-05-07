麻醉失效手術中突驚醒！陸女感受「切腹」之痛如瀕臨死亡

廣東深圳市一名葉姓女子上月在坪山區醫院接受手術，由於麻醉醫師不在身邊看護，麻醉藥輸液管長時間堵塞未流通無人察覺，她在手術途中因藥效不足驚醒，卻又因為說不出話，只能強忍腹部被割開的痛楚，近乎絕望。

事發在4月14日，據葉女士憶述，她在接受手術時為全身麻醉，在注射麻醉藥物後有短暫失去意識，但不久後卻突然甦醒，並能清晰感知到手術細節和聽到醫生對話。

葉女士事後也寫下日誌，述說自己的當時感受：「一陣巨痛傳來，我驚醒了！我感覺到有刀片在切割我的肚臍……很快我感覺我的肚皮開始充漲，內臟揪扯攪動，接下來是右下腹的切口和左腹的切口，電刀緩慢切割鑽進我的體內，那種疼痛與恐怖的觸感讓我感覺到絕望恐懼。」

由於部分麻醉藥作用和插上喉管，葉女士身體不受支配且無法發出聲音，只能盡力睜大眼睛，眼睛哭到紅腫，醫生卻沒在意。待藥效消退後，葉女士盡力抖動雙腳，醫生才發覺問題。葉女士在日誌中形容這次手術過程「可能是瀕臨死亡的感覺」，給她造成巨大心理傷害。

據悉，全身麻醉的手術理應需要麻醉醫生全程看護，在全麻手術中，病人長時間清醒屬異常狀況。據葉女士的朋友王先生透露，有護士告訴他，本來應該負責這場手術的麻醉醫生當時曾離開手術室，後來發現病人的異常反應，才找來麻醉科主任來接手調整。

王先生查看手術室的監控影像發現，當時葉女士麻醉藥輸液管長時間堵塞，卻無人察覺，「醫生說當時是因為麻醉輸液管折疊堵塞，導致麻藥只輸了五分之一，人才會醒來。」王先生還稱，大部分醫院都有明令禁止醫生在進行手術時使用手機，但查看監控時，發現醫生有短暫接聽電話。

據悉，麻醉科主任已向王先生解釋手術中葉女士甦醒的原因，但未有回答為何長時間沒有發現病人的異常，僅表示這是管理不到位和疏忽，並作出口頭道歉。王先生則表示，葉女士術後的狀態一直不好，已要求醫院出示正式書面道歉以及事故後遺症責任承諾函。如今手術已過去兩周，他指責院方仍在試圖推脫責任，沒有採取積極的態度去回應問題，並拒絕患者訴求。

坪山區衛生健康局回應事件時稱，工作人員表示尚不了解事件的具體情況，將對此事進行調查，如情況屬實，會對醫院做出相應處罰。

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文章授權轉載自《香港01》